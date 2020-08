¿‘Habemus’ procurador?

Advierto de entrada: buscando tema para esta columna, me decidí por el proceso sobre integración de la terna para elegir el procurador general de la Nación que suceda al doctor Fernando Carrillo en el periodo 2021/24, trámite iniciado antes de tiempo (y ojalá olvidando que ‘no por mucho madrugar amanece más temprano’), que no estaría acatando un mandato constitucional fijado en precisa normativa superior y en el respeto a elementales derechos ciudadanos, sino montando otra vulgar patraña de cuyos resultados solo saldrían dizque ‘ganadores’ atávicos vicios del partidarismo sin partidos.

Como lo han reiterado quienes conocen, practican y ejemplifican la conformación jurídico-política del Estado, las facultades electivas de altos funcionarios conferidas a las cortes son en extremo perniciosas no solo porque las distraen de su misión esencial de administrar justicia, sino porque, como resultado, algunos de sus integrantes corren el riesgo de entrar (corrupción a la vista) en el juego inconfesable de trocar favores con quienes, desde cuerpos políticos como las cámaras legislativas, disponen la suerte final sobre cargos de gran nivel dentro de la función pública. Es decir, todo un montaje escénico de dudosa pulcritud entronizado hace tiempos en este país hasta alcanzar hoy a los tres poderes estatales y por esa vía a la sociedad, sin distingos.



Al contrario del ternado por el Presidente de la República, que solo requiere la libérrima voluntad del gobernante (en otro rasgo de ilimitado presidencialismo), se sabe que los otros dos aspirantes, ternados por el Consejo de Estado (CE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no la habrán tenido fácil, sometidos a inscripción previa, acreditación documental de requisitos, entrevista personal y algo más, todo lo cual se explicaría, claro que sí, por la importancia del cargo por proveer y por el número y nivel de ascendencia ciudadana (títulos, experiencia relacionada, antecedentes) requerido de quienes aspiren a ocuparlo.



Pero en esta ocasión (todo hay que decirlo) a mí me parece que la lista emanada del CE, exceptuados los meritorios aspirantes Luis Felipe Henao, Humberto Sierra y Juan Carlos Cortés, no conforma, según se estila –como los colombianos tenemos pleno derecho y sobradas razones a esperar–, lo que debiera ser una galería de idoneidad, trayectoria e indiscutible garantía de que, en seguimiento de la exitosa tarea cumplida por Carrillo Flórez, llegue a la dirección del Ministerio Público una persona con sobrada competencia en ese campo, intachable hoja de vida y no urgida de callar, desestimar o negar sombrías conductas anteriores, sean las que fueren.

No quiero demeritar, sino aportar, en la búsqueda de que en este momento tan delicado del país, y ya que estamos en estas, se elija un procurador, ojalá procuradora, de peso y sobrados méritos

Ante el desbarajuste de nuestra administración de justicia y algunos organismos de control, de puro iluso yo creo que para ser procurador general de la Nación no basta un título de abogado. Ni probar desempeño en la Rama Judicial, la academia o el litigio. Ni lagarteo a cuanto cargo público vacante se ‘velille’, digo, se atraviese. Ni jurar ante el espejo una falsa versación en derecho disciplinario y derechos humanos. Ni por años desperezarse verificando el ‘quorum’ de la corporación que pocas horas antes lo confirmó allí por otra legislatura y al 90 % de cuyos integrantes, que le permutarán el voto decisivo, él salude de ‘ajá, viejo ‘man’, va pa’ esa’.



Y es que si, como tanto se oye, el CE terna a Gregorio Eljach, ese colegiado dejaría dudas sobre la conveniencia de esa nominación. Y como él sería el elegido, entonces sí Arturo Char, bacán intérprete de vallenatos, podrá anunciar a grito herido ‘Habemus procurador’. Claro, sin oír al país diciendo: ¡otro desastre!



VÍCTOR MANUEL RUIZ

