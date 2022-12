Lo que voy a contar aquí no podría sostenerlo como prueba judicial, pero creo que ocurrió por allá en los días navideños de 1973, cuando ocupaba un cargo subalterno en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, situada sobre la calle 10 en la buhardilla del Palacio de San Carlos: alfombra roja, muebles antiguos, pocos funcionarios, en fin, grato ambiente laboral dirigido por Jaime Castro y vigilado, un piso más abajo, por la férula invisible pero tétrica del doctor Rafael Naranjo Villegas.



Como hasta entonces no se sabía de ningún Presidente cuya esposa o pariente cercano (digo, gente palaciega) hubiera tenido por costumbre frecuentar los despachos gubernamentales, cierto día, sorprendidos, algunos comentamos en voz baja la inusual manía recién adquirida por la hijita del primer mandatario que, armada de un trompo girador de lata, llegaba a dar vueltas por la oficina haciendo ruido sin qué ni más.

A poco, sin embargo, vía simulado pellizco en un bracito, terminó la intromisión infantil, el edecán a cargo aclaró la causa de la queja consiguiente y volvió a prevalecer el principio según el cual una cosa son las oficinas del Gobierno y otra muy distinta, la residencia del gobernante y su familia.

Por tal razón, y aun cuando aquel inofensivo traspié de mero pesebre no guarde, ni pudiera guardar, relación obligada con las ocurrencias gubernamentales de este tiempo desaforado y convulso, a mí sí me parece que el papel hoy asumido por la esposa del presidente Gustavo Petro dentro del desarrollo normal del Gobierno (en sus distintas facetas y modalidades, programas y realizaciones), no se aviene ni con la naturaleza misma del cargo que aquel ganó con su solo nombre propio y en diáfana elección popular, ni con la noción más primitiva de una democracia en paz como la que los colombianos persistimos en alcanzar algún día.

Según lo que se conoce, la intromisión de la señora Verónica Alcocer en dependencias del poder central carece de toda consagración en la normativa política o administrativa vigente hoy en el país. Así que al no tener competencia, digamos, para “postular, con carácter obligatorio”, a doña Concepción Baracaldo como directora general del ICBF, es el Presidente nominador quien agrega otra razón para la desconfianza ciudadana, más aún si son casos semejantes los que lo mantienen, por “orden” de Alcocer, “como allá afuera y lloviendo”. ¿Meras actuaciones indebidas de gente palaciega? Hum...

VÍCTOR MANUEL RUIZ

