Advierto de entrada que si demorar en Barranquilla ya no me es posible con la frecuencia y medida temporal con que lo hice hasta hace algunos años, ahora he optado por seguir en medios el sorprendente discurso que en todos los órdenes de la vida diaria acusa esa ciudad, hoy inscrita, por derecho propio, no solo en lugar muy destacado dentro de su género en el país, sino también convertida (de un corto tiempo a esta parte) en atractivo turístico de gran categoría, de modo especial para corrientes venidas de Europa y América del Norte.



(También le puede interesar: ‘Un Pasquín’)

Dicho lo anterior, sobre lo cual será útil volver con detalle en otra ocasión, debo admitir y al mismo tiempo celebrar que, según creo, a ninguna otra ciudad colombiana como a la Arenosa se llega con el ánimo expectante de admirar su riqueza cultural, su patrimonio histórico, sus monumentos y lugares públicos donde se conservan piezas invaluables debidas a sus gentes alegres y hospitalarias, siempre atentas a enseñar al visitante por qué es legítimo su orgullo cuando se les pide que hablen y enseñen, por ejemplo, bellísimas obras de literatura que muchos de sus hijos, naturales o adoptivos, dejaron a la posteridad.

Claro, estoy pensando en esto ahora que tengo aquí, sobre mi mesa de trabajo bogotano, un hermoso libro, elegante y sin pretensiones, salido de Random House en 425 páginas sobriamente tituladas José Félix Fuenmayor / Narrativa / Cosme / Una triste aventura de catorce sabios / La muerte en la calle y con una acertada introducción del escritor Pedro Badrán, donde discurre acerca del valioso significado de Fuenmayor (1885-1966) en la literatura colombiana que, al decir de sus contemporáneos y quienes le siguieron con rutilante figuración como Gabo, muy poco se proyectó al reconocimiento colectivo. Pero ahora se revaluaría al considerar que “siga siendo el escritor más joven de Colombia” según otro brillante paisano suyo, el gran Álvaro Cepeda Samudio.

Diré, por último, como simple lector impenitente que sigue con interés y afecto el discurso cultural de la Arenosa, que la obra de Fuenmayor deberá estar en lugar destacado cuando se quiera llegar a las nuevas generaciones para instruirlas adecuadamente en realizaciones literarias (como cuento y novela) de altísima categoría e indescriptible belleza, inexplicablemente olvidadas. Y si Fuenmayor dejó tan valiosa producción en las letras, es preciso rescatarlo como auténtico mentor del Grupo de Barranquilla.

VÍCTOR MANUEL RUIZ

(Lea todas las columnas de Víctor Manuel Ruiz en EL TIEMPO, aquí)