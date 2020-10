Fiel retrato de Boyacá

A estas alturas del partido no parece exageración, sino más bien afortunada circunstancia, el hecho de que tras el bicentenario de la independencia americana –que en el Boyacá de 1819 tuvo realización victoriosa– podamos recomenzar en serio la tarea muchas veces iniciada y otras tantas olvidada por conocer la verdadera realidad de ‘la tierrita’.

Y mejor, que ella nos sea posible en este tiempo, cuando ya existe (gracias a personas versadas en la materia) obra de gran relevancia histórica sobre las gestas libertadoras que por más de dos centurias han hinchado de razonable orgullo a esa región (abundante en escenarios proceros, orgullosa de héroes legendarios, abarrotada de leyendas formidables), pero también, en buena parte, todavía adormilada a la orilla de una esplendente realidad, un presente halagüeño y un futuro aún más promisorio que no conoce o, lo que es más triste, que desestima, por inercia.



Pues, a propósito, tengo aquí sobre mi mesa de trabajo una obra de largo aliento que con el título de ‘Boyacá compleja, una primera aproximación’ compilaron la jurista y filósofa Alegría Fonseca y el ingeniero Julio Carrizosa Umaña –ambientalistas de quilates y reconocido prestigio en el país y fuera de él– a partir de textos principalmente suyos y también de otros autores, con carácter multidisciplinario y a través de los cuales una simple aproximación de legos en materias tan complejas nos permite concluir que sí (según dicen quienes más lo habitan o transitan), que “Boyacá es único”.



Calificativo que enaltece a sus fuerzas vivas porque pinta bien la idiosincrasia de su gente sencilla, pacífica, honrada y laboriosa, que además cuenta con tan diversa y rica geografía, por desgracia amenazada de extinción u olvidada de asistencia, como las nieves del Cocuy o el lago de Tota.



Dicho lo anterior, preciso es admitir que habida la compleja densidad evidente en los múltiples factores relativos a Boyacá como totalidad geopolítica aquí expuestos con autoridad y versación, esta columna no es ni pretendería ser crítica estructural o algo así. Tan solo aspira a decir cómo es de gratificante comprobar que gracias al denodado empeño de quienes hicieron posible ‘Boyacá compleja…’, millares de boyacenses, naturales o adoptivos, podemos concitar empeños y voluntades, propósitos y esfuerzos tendientes a conseguir que por fin entre todos (justamente para el disfrute colectivo) hagamos realidad tangible este fiel retrato hecho libro que los compiladores y un brillante grupo de intelectuales más el patrocinio de la Gobernación y otras entidades de limpio proceder boyacensista han conseguido.



De modo que, en presencia de esta producción editorial, con inédito contenido y pluralidad temática tan valiosa que huelga insistir en su acierto e importancia, lo que no sobra es encarecer la urgencia de sucesivas ediciones, de modo que ojalá puedan distribuirse, si no de forma gratuita, sí a bajo costo a todo lo largo y ancho de Boyacá, en especial en universidades, colegios, centros de pensamiento, asociaciones culturales, políticas y de gobierno regional, en fin, en donde quiera que aliente la certidumbre de que no se puede seguir dejando para más tarde (“Dios verá...”, decimos a menudo en ‘la tierrita’) firmar un gigantesco compromiso de asimilar integralmente a Boyacá, con sus grandes logros y no menores carencias, para conseguirle por fin su anhelada realización.



Así, yo creo que los boyacenses habremos de tomar esta obra libresca como insustituible aporte al pleno conocimiento de ‘la tierrita’. Y agradecerles por ello a Alegría Fonseca y Julio Carrizosa.



VÍCTOR MANUEL RUIZ

