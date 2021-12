Estos días en otra época

Carezco de numerosas razones, pero no de las requeridas para preguntarles a mis contemporáneos si los recuerdos (vagos o precisos) de una época como la que estamos viviendo en estas fechas y que transitamos hace más de setenta años les llegan muy rara vez y en los momentos más inesperados; o si es habitual esa evocación de la infancia lejana (como a mí me ocurre), circunscrita al tiempo transcurrido entre el 16 de diciembre o inicio de novena, el 24 o Nochebuena, el 25 o Navidad, el 31 o San Silvestre y el 1.º de enero o Año nuevo.



(También le puede interesar: 'Vamos pa’lante')

En tal sentido diré, inicialmente, que la casona donde nací, en Sogamoso, era enorme, oscura y por ello con un aire de miedo latente (cinco habitaciones, patio-caballeriza, jardín espinoso, hondo aljibe, solar con arrayán y trepadora de curubo, cuánto más). Pero desde que las campanas de la iglesia central llamaban al primer rosario y en todos los hogares se descorrían los velos que guardaban el Misterio, los pesebres tachonados de velitas con luces multicolores eran ante nuestros ojos las más acabadas creaciones del arte universal. Los latinajos del párroco Ferro los contestábamos, como a las letanías en la misa de gallo, entre risas, sin temor a la consecuencia inevitable: un retorcido pellizco en el brazo más desnudo.



Allí oíamos la algazara de los mayores en la plaza, entregados a los aguinaldos, la pólvora inofensiva y el café caliente. Pero nuestra dicha era mayor porque no en balde habíamos conseguido (guiados por el amor de nuestra madre adorada) un mundo de hermosa fantasía a fuer de musgos, quiches, palmas, arena, estrellas y mucho más colocado en su sitio, esperando que llegaran, casi a la hora del Nacimiento, Melchor, Gaspar y Baltasar, recogieran las cartas petitorias de regalos pergeñadas con lápiz negro en hojas cuadriculadas y las dejaran bajo la cuna... o por ahí. Que la Sagrada Familia no las había leído, lo comprobábamos en la mañana del 25: junto a los botines con carramplones no había ni una bicicleta Monark, ni unos patines de Chicago ni muchísimo menos un acordeonero de teclado cabalgando feliz sobre un burrito sabanero...

Eran tiempos distintos. Más inocentes tal vez. Hoy, cuando se va el año, ojalá en cada pueblo, en cada ciudad, en cada rincón de Colombia haya manera de disfrutar el Año Nuevo en paz. FACEBOOK

TWITTER

Dos días después, con la firme decisión de mantener el pesebre intacto (el Hijo de Dios dormía sin descanso en su nido de paja, protegido por el vaho de la mula y el buey). Nosotros, sin excepción, comenzábamos a sentir dolores estomacales, no propiamente por envidia con los niños vecinos que preguntaban "¿qué le trajo el niño Dios?", sino porque las delicias de la cocina casera (buñuelos, almíbar, conservas, alfandoques, obleas, almojábanas, torta de cuajada, espejuelo de membrillo, entre muchas) ya habían hecho su trabajo de sacarosa y nos tenía sin cuidado que en el inminente Año Nuevo la embestida gastronómica sería una cuota inicial para aminorar la vida decenas de años más tarde.



Entonces mi pueblo se ponía de nuevo en marcha, los adultos acudían a comprar sus cosas en el almacén Boyacá, los niños hablábamos de ir a nuevos colegios o de lo bien que se vivía sin obligaciones agrícolas o ganaderas en La Sierra, cercana heredad familiar. Y en esas estábamos cuando cundía el rumor de que en un mueble casero llamado la silla gestatoria (que nunca vimos ni adivinamos) llegaría muy pronto, regiamente apoltronado, san Silvestre, enviado por el Gobierno del Brasil, para bendecirnos y colmarnos de gracia, a las 12 en punto de la noche del 31.



Nunca se cumplió esa profecía. Pero después entendimos que lo de Año Nuevo solo eran grandes jolgorios bailables, opíparas comilonas, bebidas a chorros, ensordecedoras sirenas y abrazos y besos de 'feliz año' entre adultos. ¿Y los niños?: nosotros, durmiendo profundos, como el Niño en el pesebre.



Eran tiempos distintos. Más inocentes tal vez. Hoy, cuando se va el año, ojalá en cada pueblo, en cada ciudad, en cada rincón de Colombia haya manera de disfrutar el Año Nuevo en paz. Que haya pan en las mesas y, sobre todo, familias unidas.

VÍCTOR MANUEL RUÍZ

vimaruiz@hotmail.com

(Lea todas las columnas de Víctor Manuel Ruíz en EL TIEMPO, aquí)