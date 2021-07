Esa esquina, ayer y hoy

Claro que en el ámbito citadino de Bogotá puede haber (mejor: sin duda, los hay) decenas, por no decir centenares de rincones y lugares, de cruces viales y peatonales, de plazas y placitas, pero ante todo de esquinas o intersecciones que, detenidas en el tiempo o renovadas en el transcurso de los años, guardan la memoria capitalina de gentes, hechos y circunstancias que de alguna manera conservan el recuerdo de cuanto tiempos atrás fue apacible, seguro y tranquilo: una etapa necesaria para ser luego (durante los días que corren veloces, duros e indescifrables) apenas un adarme de esta metrópoli donde hoy vivimos, a menudo por fuerza, no por agrado.

Pues aquí estoy recordando, como acabo de titularlo, a la esquina que hace la calle 13 o avenida Jiménez de Quesada con la actual carrera 7.ª, punto neurálgico del centro capitalino y sitio de obligada referencia cuando quiera que se aluda a la vida sobre todo académica y judicial, pero a la vez política, administrativa, financiera, comercial y cultural de la Nación, extendida en forma considerable hacia sus alrededores: entre numerosos barrios de la vecindad, esta esquina, llamada, con entera lógica, la de EL TIEMPO y (un poco por cercanía) también la del Rosario, el ícono urbano más representativo de Bogotá, pues así es como la consideramos, la frecuentamos y hoy la vemos gran parte de sus habitantes, naturales o adoptivos.



Claro que otras eran sus formas arquitectónicas, digamos entre 1965 y 1969, años durante los cuales estudiamos jurisprudencia en el tres veces centenario claustro rosarista de la calle 14 n.º 6-25; claro que entonces no existía la actual plazoleta del mismo nombre y, en consecuencia, nada recordaba allí las “hazañas conquistadoras” (?) de don Gonzalo, ni nadie podía alegar porque se tumbara lo que no existía; claro que a partir de esa esquina era una delicia echarse a andar, bien al norte, bien al sur, por aquella Calle Real, en ese tiempo no el intransitable mercado persa de hoy, sino un atractivo escenario desde donde era fácil llegarse a desayunar barato (La Puerta Falsa), hacerse con la última novedad literaria de bajo costo (en Buchholz, en Mundial), o mirar afiches en cines de dudosa calidad y nutrida concurrencia”.



“Nos vemos en la esquina de EL TIEMPO” llegó a ser, hasta muchos años después, una fórmula casi de general y obligatoria usanza: para ir a tomar café con deliciosas empanadas en El Pasaje, asiduamente frecuentado por hombres públicos de amplio reconocimiento (admirados por nosotros los estudiantes) como los Espinosa Valderrama, Alfonso Palacio Rudas o Alberto Galindo; para merodear por el TPB, La Romana de Lemos Simmonds o los bolos San Francisco de Pacheco y sus amigos; para regodearse almorzando en el Refugio Alpino; para reír a carcajadas luego de comprarle lotería, que nunca ganábamos, al malhablado Caretigre; o, en el colmo del ocio de los viernes, para mirar, por enésima vez, el sitio exacto donde se produjo el magnicidio de Gaitán, espantoso crimen que conmovió (según ha dicho) a un testigo ático entonces quinceañero llamado... no recuerdo.



Abrigada por la trilogía eclesial que conforman San Francisco-La Veracruz-La Tercera, además del parque Santander, el Banco Emisor, la plazoleta del Rosario y la antigua Gobernación de Cundinamarca, esa esquina sigue siendo punto de prevalente referencia bogotana, ya que en el edificio al costado sur de la Jiménez, anterior sede principal de EL TIEMPO, junto con el Rosario se llevan a cabo reuniones, simposios y conferencias sobre diversos temas acerca de los cuales importa y urge reflexionar al país.



“Qué buena cosa, ala”, lo digo en forma cachaca.



VÍCTOR MANUEL RUIZ

vimaruiz@hotmail.com