En la misma onda

Como se sabe, las formas que el gobierno Petro (legítimamente elegido y posesionado conforme a la ley) imprime a su tarea desde la Presidencia de la República, en realidad lo siguen mostrando como un habitante de otro mundo, sin enfrentar como debiera la cruda realidad de este país cuya ciudadanía le está dando preocupantes índices de desconfianza y hasta –¡pueda ser que no!– anticipando una decisión política de imprevisibles consecuencias.



A estas alturas del “partido”, iniciado el 7 de agosto de 2022 bajo la dirección de Gustavo Petro y en medio de grandes y fundadas expectativas afincadas a todo lo largo, ancho y hondo del territorio nacional, la verdad monda y lironda es que millones de ciudadanos (que votamos, o no, por él) no seguimos encontrando, todos los días del calendario, poca cosa distinta a noticias sobre las más horribles escenas de exterminio y desplazamiento de gentes inocentes que solo trabajan de sol a sol, propician la armonía en su pueblito o vereda, o rebuscan un plato de comida para sus hijos desamparados como en la legendaria Guajira.

No creo incurrir en irrespeto si digo que hoy martes, cuando escribo esta columna (naturalmente ignorando el resultado de las marchas a las que invita el Gobierno en su respaldo), vastísimos sectores de la población, sin pertenencia a ningún partido, grupo o movimiento banderizo, no podemos entender cómo y por qué la maldad, la ignominia, el horror, la podredumbre de reconocidos grupos insurgentes, criminales de “trayectoria” y (lo más triste e indignante) supuestos agentes al servicio del Estado siguen plasmando sus designios infernales sobre el Cauca, sobre Chocó, sobre Córdoba, sobre Casanare, dónde no, háganme el favor de decirlo.

¿Y entonces? Petro ahí, desafiante y suficiente, promoviendo, enredando y desenredando a sus ilustres parientes; anunciando proyectos de ley ya desestimados por el Congreso; aleccionando con peroratas “pacifistas” a la Justicia; incumpliendo compromisos diplomáticos y regañando a ¡la ONU!; desoyendo a los ministros y acudiendo a sus recomendados viceministros y altos comisionados que “ni pa qué”. Si desplazados, líderes sociales, indígenas, alcaldes siguen cayendo inermes, pues ¿”de malas”?

A Palacio vuelven los idos; el acuerdo de paz (seguridad, concordia, diálogo, acuerdo) “se está implementando”. ¿Y usted no sabe la última? Que hoy Colombia es solo la más bella potencia de la vida… Es hora de replantear, Presidente.

VÍCTOR MANUEL RUIZ

