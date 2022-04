El mundo del libro

En modo alguno es hiperbólico, sino una verdad incontrastable, decir que el regreso presencial de la Feria Internacional del Libro (FilBo), tras un obligado receso de dos años y esta vez con la República de Corea como invitada de honor, constituye un evento cultural de primer orden, reconocida tradición dentro de su género en América Latina y, a mi juicio lo más llamativo, clarísima oportunidad para que, desde el recinto de Corferias en Bogotá, el país pueda seguirle mostrando al mundo tanto su orgullosa realidad actual como su proyectada expansión en el campo de las letras y disciplinas relacionadas.



Según me anota un viejo amigo, auténtico periodista de quilates, la promoción publicitaria de la FilBo, explicitada en ‘Vuelve, para que vuelvas’ y ‘Reencuéntrate’, resume de manera exacta la realidad de un atractivo certamen destinado, al tiempo que a invitar a leer nuevos autores y a releer a otros ya conocidos y afamados (“todo escritor quiere su obra como se quiere a un hijo”, me advierte), a reflexionar sobre múltiples temas que interesan a la sociedad de la cual hacen parte, en el maravilloso universo del libro, promotores, editores, autores, críticos y, por supuesto, lectores.



Así las cosas, es grato saber que, en seguimiento de una tradición que habla muy bien de la FilBo, en esta ocasión, durante sus 14 días de duración y ‘truene, llueva o relampaguee’ (según el dicho popular para días de aguaceros y frío bogotanos), el recinto ferial recibe en un ambiente festivo, alegre y familiar, a numerosos visitantes –entre ellos muchos jóvenes– interesados en las novedades, reposiciones o lanzamientos por presentarse en más de 1.600 eventos como charlas, conversatorios y ‘firmatones’ que se efectúan allí con participación de más de 500 invitados nacionales e internacionales.

Motivo de complacencia para los colombianos, por supuesto, es sin duda que entre quienes en esta ocasión intervienen, a título diverso, en las actividades feriales, aparecen autores ampliamente reconocidos y consagrados como Abad Faciolince, Reyes, Quintana, Vásquez, Mendoza, cuántos más que hoy se destacan en variados campos del conocimiento y cuyas realizaciones culturales son, como se sabe, además de legítimo orgullo para el país, promisorias realidades hacia el futuro. Alrededor del libro todos ellos están elaborando un mundo mejor del que hoy vivimos, qué duda cabe, y es preciso reconocerlo y agradecerlo.



De otra parte, huelga anotar aquí que también han estado en la Feria connotados personajes extranjeros, emisarios de la cultura en diversos campos, para presidir sesiones de reflexión sobre temas que interesan a la inteligencia del planeta en esta época de convulsiones sociales y políticas; y que, como en otros años (lo recuerdo bien), será exiguo el espacio disponible en asientos; pero decenas de asistentes no tienen reparo en ser todo atención y oídos (con preguntas incluidas) abigarrados en el piso porque se sobrepasó el aforo.



Consejo final para ir a la Feria, según la costumbre (“nos vemos en la FilBo”), es reunirse en grupo con amigos a quienes también les guste leer y darse un recorrido sin rumbo por los pabellones de la exposición, de modo que al cabo de horas y la sola limitación del bolsillo, con seguridad usted vuelve a casa con un libro que nunca imaginó encontrar, con otro que prestó y no le devolvieron, con ese que firmó un ilustre autor hace rato fallecido, o con aquel que sigue justificando su irrefrenable afición a leer, aun si todo indica que ya los cansados ojos no quieren permitirlo tanto...



En todo caso, este magnífico evento de las letras, en medio de malas y dolorosas noticias, es un remanso de reconciliación, cultura y paz.

VÍCTOR MANUEL RUÍZ

