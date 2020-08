Las memorias de Casas

Como según el dicho ‘no hay mal que por bien no venga’, quienes militamos en la legión de ‘las canas’ y hemos llegado al límite de la paciencia con tantas restricciones, protocolos y encierros a nosotros impuestos durante la pandemia, también estamos de plácemes al comprobar (almanaque en mano) que dentro de poco cumpliremos la no despreciable suma de ¡seis meses! destinados en lo más a leer día y noche.

Pero no, como pudiera creerse, ‘lo que venga’, sino obra escogida, así sea una mínima parte de la extensa y valiosa producción bibliográfica que, por buena fortuna, con frecuencia llevan a librerías autores ya reconocidos y, mejor aún, inéditos, o casi, en el mundo apasionante de las letras.



Por eso, cuando, fiel a mi vieja costumbre de leer sub-rayando, comparando, anotando, tachando, caigo en la cuenta de que acabo de invertir, sin levantar cabeza, 3 jornadas para despachar las 210 páginas de Memorias de un pesimista (Intermedio), de Alberto Casas, es cuando me reafirmo en creer que, independiente del género de que se trate –literatura, historia, poesía, derecho, política, arte–, lo primero que pido de un libro es sencillez en el lenguaje, claridad en el pensamiento, concreción en las ideas, pulcritud en la exposición, todo lo cual se advierte desde las líneas iniciales hasta el punto final en este trabajo, logrado en clave de auténtico cachaquismo, que es como decir bogotanísimo talante.

Porque, lejos de pretendida erudición y sin aires de historiador (que no lo es, ni lo pretende), Casas ha escrito aquí, con suficiente respaldo de autores, la memoria por él guardada de notables hechos, situaciones, personas y personajes, héroes y no tanto, en fin, de sucesos, aconteceres y acontecimientos que de alguna manera incidieron en el discurso vital de la sociedad de la que él hace parte.



En gran síntesis, esta obra contiene los fundamentos esenciales, de orden social y político, del país hoy llamado Colombia, puestos de presente entre 1810 y los días que corren y junto a los cuales, por desgracia, las guerras no ha sido raras, la Violencia (ese monstruo que nos acostumbramos a escribir con mayúscula) ‘trabaja’ a diario por doquiera, y la polarización política hace fallido al Estado, con ánimo perverso e intención delictual, hasta el punto de que nada podemos esperar en contrario.



En medio de la locura colectiva en que se encuentra sumida esta nación a la que Alberto Casas tanto quiere y ha servido con denuedo sin límites, la obra que refiero es bienvenida: como bálsamo atenuante de pasiones inconfesables que una pluma inteligente, culta, disuasiva de odios y empeñada en la reconciliación, el respeto de los derechos humanos y el rescate de la democracia, pone aquí de presente.



En consecuencia, no huelga repetir que la importancia de este libro estriba en el hecho de que el autor –hombre de convicciones políticas rotundas aun cuando discutibles, diplomático de acreditada solvencia, periodista con vasta sintonía mediática– invite a reflexionar sobre temas que, a su hora y en su tiempo, comprometieron, y todavía, el interés de los colombianos –digamos el 9 de abril, la Violencia, el ‘Sí’ y el ‘No’, y, por supuesto, Venezuela–, aparte de presentar imágenes familiares y de relación social de su legítima incumbencia pero que alguna huella dejaron, a menudo controversial, sobre el panorama político siempre caldeado del país.



De momento, Memorias de un pesimista está diciendo a voces y en un lenguaje coloquial y distendido que trabajos así son los que requerimos los colombianos en días tan oscuros. Pues justo ahora, como escribe Roberto Pombo en el prólogo, “sobran motivos... para leer este libro y encontrar en él todos sus méritos”.



Víctor Manuel Ruiz

