Con recuerdos y vivencias

Yo no sé a ustedes, pero en cuanto a libros colombianos (contados, excelentes; otros cuantos, buenos; muchos, regulares; unos pocos, malos), a mí me ocurre algo muy curioso y aun paradójico: que ante tan profusa existencia bibliográfica como encuentro en la habitual visita a librerías, mi total incompetencia en materia de crítica y la triste realidad del menguado bolsillo, últimamente he optado por desestimar las preferencias publicitadas de quienes posan de pontífices bibliográficos, y a la sola vista de la firma autoral pago enseguida lo que alcance a comprar y vuelvo a casa para seguir leyendo.

Esta vez, las cosas también ocurrieron de esa manera, de modo que a la grata sorpresa de encontrar en vitrina Así lo recuerdo (Debate, marzo 2021) de Rudolf Hommes, se unió la certeza anticipada de que me había topado con una obra de excepción, debida no a un literato de renombre o algo por el estilo, sino a un colombiano ilustrado y culto que ha hecho su vida entre mucho: en el escenario inequívoco de su ideario político, de su acervo humanístico, de su desempeño académico en los “riscos uniandinos” de que hablara el expresidente Alberto Lleras, de su continuado periplo por el mundo universitario, de su desvelo por las clases menos favorecidas, de su reconocida conciencia social, de su convicción de demócrata integral y su apego al auténtico liberalismo, hoy tan estropeado.



Puesto que esta obra no figura encasillada en los rígidos moldes de la biografía, ni del ensayo ni mucho menos de la novela; y dado que, como ya dije, la crítica no es, ni podría ser, mi especialidad, solo aspiro a dejar aquí el registro del sólido testimonio que de su vida ha escrito Hommes para dar como resultado un logro editorial en el cual no se sabe qué admirar mayormente: si la calidez de la expresión, la autenticidad de las fuentes testimoniales, seguramente el denodado trabajo archivístico en materia documental o, en definitiva, la selección de lo que pudieran llamarse capítulos para mostrar en ellos parte considerable de su discurso vital.



En efecto, esos 35 ‘sectores’, distribuidos en 465 páginas, ofrecen al lector la oportunidad de asomarse a múltiples hechos, circunstancias, épocas, actuaciones, éxitos, fracasos, amores, desengaños, culturas, plenitudes, carencias, sorpresas, turismo, certidumbres, sentimientos, búsquedas, convergencias, desencuentros, en fin, todo aquello que el autor consideró (con pleno derecho y, en mi opinión, con harta fortuna) dejar como huella de existencia justo cuando el año pasado lideró en el país la pacífica “rebelión de las canas” en guarda de los derechos y el respeto debido a quienes ya ocupamos el séptimo piso...



Desde la primera página de ‘Jacinta’ hasta la última de ‘Viaje al pasado’ y con el único criterio de que uno debe leer (y de seguro, releer) solo aquello que prometa complacencia, ilustración o agrado, ya voy a terminar diciendo que ha sido un auténtico deleite adentrarse en el mundo tan donosamente pintado por Hommes acerca, por ejemplo, de sus ancestros más lejanos, sus estudios aquende y allende los mares, su familia entrañable, su versación en economía y finanzas, su figuración en gobiernos y organismos de este país, su trayectoria en la docencia superior, su divertida juventud (ah, El Goce Pagano), la Junta Monetaria, la Constituyente del 91, siempre y como ‘Enamorado de la Paz’, acreedor al reconocimiento ciudadano.



Así, pues, a mi juicio, el libro cuya reciente aparición acabo de registrar aquí representa, por su contenido y por su forma, una obra de alta significación en el campo editorial colombiano. Grato ha sido leerlo y más aún, recomendarlo.



Víctor Manuel Ruiz

