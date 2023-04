¿Aquarela en negro?

Empiezo con la expresión ‘No se puede ir pero tampoco se puede quedar’, acuñada por Álvaro Gómez Hurtado al inicio de los ochenta, refiriéndose al Presidente de la República por su situación en medio de un desmadre político de esos tan comunes aquí, donde a nadie se le niega una demanda, con razón o sin ella, ante cualquier actuación o palabra apta para abrir, ‘ipso facto’, un alboroto ante el juez de provincia más cercano, pero ojalá hasta llegar a la Corte Constitucional.

Esta vez el debate no es partidista sino de orden urbanístico y amplia notoriedad, surgido alrededor del complejo arquitectónico Aquarela, que consistiría en cinco torres de considerables volumen y altura, con la primera etapa ya bien adelantada, pero (¡he ahí el meollo del asunto!) localizado en el mismísimo corazón de Cartagena de Indias: en síntesis, una obra de grandes proporciones a cargo de una constructora privada.

Pues bien. Si, como nadie lo ignora, el llamado Corralito de Piedra constituye pieza fundamental del PATRIMONIO arquitectónico, turístico y cultural no solo del país sino de América Latina, admirado y visitado por millares de turistas interesados en su historia, sus gentes raizales, sus costumbres autóctonas, sus calles y rincones, sus playas cercanas, sus delicias gastronómicas y pare de contar, es apenas obvio que esta hermosa ciudad reclame conservar incólume su derecho a mostrarse al mundo, hacia el territorio y mar adentro, sin el menor obstáculo a su naturaleza ni a su integridad.

Atendiendo ese clamor ciudadano y con la certeza probada de que Aquarela vulnera “los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de (sus) bienes”, un juzgado de circuito ordenó a la Alcaldía y a la constructora del proyecto estudiar la forma menos agresiva de demoler lo construido.

Pero ahora el mismísimo alcalde Dau (¿quién, si no?) acudirá ¡en apelación! porque el juez no habría considerado a otras entidades que también estudiaban el derrumbamiento de Aquarela. Y adicionales miedos: a) “… la lluvia de millonarias demandas de los frustrados compradores...”, y b) que deshacer lo construido no sería viable por implosión, pues Aquarela está “en una zona residencial con el castillo de San Felipe de Barajas a una cuadra”. Así, como el espacio se impone, vuelvo al comienzo: Aquarela no se puede terminar de construir, pero tampoco se puede demoler. Y, entonces, ¿Cartagena la bella, qué?

VÍCTOR MANUEL RUIZ

