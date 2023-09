Aló, ¿es el Congreso?

Entre la alarmante confusión que vive hoy el país, es apenas obvio que millones de ciudadanos llamados del montón y más arriba de la tercera edad, hace rato metidos en una etapa de ocio pensional, la dediquemos en buena parte a recordar hechos, gentes, circunstancias, instituciones conocidas desde nuestros años juveniles y símbolos de la cacareada democracia que nos ufanaba, como el Congreso Nacional justo ahora (todo hay que decirlo) de capa caída y menguado prestigio.



(También le puede interesar: Palabras vs. hechos)

Recordar, digamos, que años después del Plebiscito de 1957, en mitad de nuestra carrera universitaria y creyendo superada en todo la feroz violencia política cernida sobre la Nación, estaba en marcha algo así como un auténtico paraíso para todos los colombianos. No podíamos entrever que con el Pacto de Sitges, suscrito a nombre de liberales y conservadores (por Alberto Lleras y Laureano Gómez), al reconocer la alternación paritaria entre esas dos colectividades, en el fondo se comenzaba a generar algo así como el principio del fin de los partidos políticos.

Pasado el tiempo, por razones que no caben en estas líneas, vino el final de los grandes debates entre oradores que conocían la política, profesaban doctrinas universalmente admitidas o al menos toleradas. En tres palabras, hacían las leyes a propuesta suya o del Gobierno; en fin, operaban a cabalidad como uno de los poderes constitucionales del Estado, con independencia y sin perjuicio de la colaboración armónica allí mismo consagrada.

Por mala fortuna, decenas de “partidos” que hoy ocupan el Capitolio no cumplen con sus deberes, porque no pueden en cuanto no saben cómo se hace el trabajo parlamentario a cargo del cual están, así en comisiones como en plenarias: actores de TV (muy diciente la chiflada al señor Escaf en el estadio de Barranquilla); damas novatas que, como en piñata, juegan con el reglamento, audaces y avispadas; quorum desbaratado en repentinos corrillos de última hora; discusiones interminables con insultos a granel y ¡claro! los conocidos casos de excongresistas llamados a responder en juicio por la posible comisión de delitos electorales, etc.

Si, según personas de gran respetabilidad, los otrora partidos políticos son hoy apenas desmirriadas fábricas de avales para quienes se avengan al interés personal de sus directores, que ante tanto estropicio en el Capitolio, está bien que la sociedad siga preguntando con el título de esta columna.

VÍCTOR MANUEL RUIZ

(Lea todas las columnas de Víctor Manuel Ruiz en EL TIEMPO, aquí)