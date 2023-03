Acuerdos sin notariato

Primero una obviedad: según se sabe, las dificultades ya evidentes para tramitar algunas de las reformas que el gobierno Petro lleva a consideración del Congreso buscando ejecutar su prometido ‘Cambio total’ adolecen de apresuramiento, imprecisión, oscuridad y otras cuantas falencias ajenas a todo proyecto de ley, ordinaria y con mucha mayor razón estatutaria. Lo ocurrido con la reforma política bien puede indicar que idéntica suerte caiga sobre otros proyectos, y es ahí donde conviene acordarse del dicho popular: “No por mucho madrugar amanece más temprano”.



(También le puede interesar: Tras las rejas)

Porque ante tan penoso panorama con notorios visos de cuanto sería una inédita e indeseable calamidad institucional, urge actuar en consecuencia y reflexionar sobre si el mandato constitucional de la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), consagrado como esencial en la carta política y adicionado con una tripartita “colaboración armónica” en su ejercicio, se mantiene incólume, o si por el contrario soporta notable menoscabo cuando el Gobierno, intemperante y mayestático (como en el reversazo de la reforma política), tiene que terminar admitiendo errores protuberantes en los proyectos de ley que presenta y que algunos miembros de su gabinete llegan a radicar con altanería y la falsa idea de que el Congreso solo ejerce funciones de notariato.

Por su parte, y como corresponde a la naturaleza eminentemente política de ese Congreso, sus miembros (senadores y representantes, que según se sabe no gozan hoy de la más alta confianza ciudadana) están, más que en el derecho, en el deber de analizar, de medir, de sopesar, de cuantificar las consecuencias de su voto para aprobar o improbar un proyecto de ley.

Esa atribución es inherente al cargo de senador o de representante a la Cámara, y muchos ciudadanos creemos que la “obligación” de votar en acuerdo de bancada no la sustrae del mundo jurídico. Menos la de mutar su íntimo parecer por el de un “director” de partido político que hoy solo figure como reclamante de prebendas burocráticas y lánguido fabricante de avales.

Mi conclusión no es, claro, optimista, pero sí la que veo más acorde con la realidad: mientras las anheladas ‘reformas’ del ‘Cambio total’ no estén precedidas de CONCILIACIÓN con íntegro el país, los voceros del Gobierno no frenen su ego y no se recuerde que la Corte Constitucional tendrá aquí la última palabra, poco queda por hacer y menos por esperar...

VÍCTOR MANUEL RUIZ

(Lea todas las columnas de Víctor Manuel Ruiz en EL TIEMPO, aquí)