Tres años de resultados

Nuestro país en menos de tres años ha enfrentado cinco grandes choques: 200.000 hectáreas de cultivos de coca, 1’800.000 migrantes en el territorio nacional, un huracán categoría cinco, protestas que han afectado el aparato productivo y una pandemia que ha originado la mayor crisis mundial desde la Segunda Guerra.

Estos cinco choques, en su conjunto, no los había vivido presidente alguno. Sin embargo, hoy el país avanza con paso firme hacia la reactivación económica, el crecimiento del 1,1 por ciento del PIB en el primer trimestre del año, recuperación de 4 millones de empleos, la proyección del 7,5 por ciento de crecimiento para el año 2021 y un plan de vacunación que avanza a toda marcha, con más de 31 millones de dosis aplicadas a la fecha.



Son tres años de la posesión de Iván Duque Márquez como presidente y Colombia ha avanzado en una agenda de legalidad, emprendimiento y equidad. El país se ha encauzado en un nuevo rumbo que no se distrae ante polarizaciones obsoletas, de radicales de derecha y de izquierda.



Se ha adelantado la agenda social más grande de la historia llevando a conquistas como la matrícula a costo cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas, ingreso solidario como renta básica de emergencia, que hoy llega a más de tres millones de hogares, y 30.000 títulos de propiedad que son cerca de 700.000 hectáreas entregados a campesinos.



La Paz con Legalidad, lejos de los dos Pdet que recibió este gobierno, hoy ya cuenta con 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) en 160 municipios y 1.090 obras. Los acuerdos del 2016 dejaron de ser presentaciones para ganar elogios internacionales a proyectos implementados en los territorios.



El país ha retornado la solidaridad y fraternidad que por años les brindaron los venezolanos a quienes encontraron en el vecino país la oportunidad de construir una nueva vida. Se creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que muestra la grandeza con la que este gobierno ha obrado ante esta crisis humanitaria sin precedentes en América Latina.



Con la política de emprendimiento nos hemos posicionado como un destino para las nuevas tecnologías, bioeconomía, negocios verdes y la generación de iniciativas privadas. Contamos con un Centro para la Cuarta Revolución Industrial, en asocio con el WEF; más de 20 centros “C Emprende” para el impulso de los emprendedores; una política de transformación digital e inteligencia artificial; la formación de 100.000 colombianos como programadores; y más de 1.000 científicos de datos. Todo esto como muestra de la evolución y la visión de un país que se edifica sobre la innovación.



En infraestructura, después de años de sueños, se logró entregar en operación el túnel de La Línea, la doble calzada Rumichaca - Pasto, los muelles del programa Colombia Fluvial, el puente Roncador, el puente Pumarejo, y se logró la mayor inversión en vías terciarias por décadas.



Tres años de transición energética han logrado aumentar nueve veces la capacidad instalada de energías renovables en el país. Pasamos de generar menos de un 1 por ciento de energía, a partir de fuentes renovables no convencionales, a producir más de un 12 por ciento en el 2022. Se ha dado un impulso a la protección ambiental, la movilidad eléctrica, la creación de la estrategia de economía circular, así como el liderazgo de Colombia en el Pacto de Leticia, y la meta de reducir los gases de efecto invernadero en un 51 por ciento para el año 2030.



Es un gobierno liderado por un presidente que no ha sucumbido ante la manipulación de la ciudadanía por medio de tendencias en redes sociales, ni ante cortometrajes que alteran la realidad, es un gobierno que no se ha dejado hostigar por el catastrofismo, es un gobierno que con resultados ha demostrado que sí es posible avanzar.



VÍCTOR MUÑOZ

Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República



