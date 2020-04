Resurrección

Hace poco, en una entrevista acerca de su experiencia de cuarentena y de la publicación de su último libro, titulado ‘También una historia de la filosofía’, el filósofo Jürgen Habermas usó una expresión muy interesante para referirse a lo que muchos estamos viviendo: inseguridad existencial. No es el primero en utilizar ese concepto. Desde Kierkegaard no es extraño acudir a ese o a algún concepto similar para describir la situación de muchas personas que en el mundo viven su existencia desde la inseguridad y la amenaza.

Lo interesante no es tanto la utilización de esa expresión cuanto el contexto en el que se usa: en medio de una drástica cuarentena causada por un virus que se extiende a ritmos alarmantes. La inseguridad existencial, que en mi opinión siempre ha acompañado al ser humano, es vivida hoy en un contexto extraño y paradójico: renunciamos a encontrarnos, darnos la mano, abrazarnos y besarnos, para protegernos. Nos ordenan no salir de nuestras casas, pero solo entonces nos hacemos conscientes de que muchos carecen de vivienda. Vivimos la cuarentena aislados, pero rodeados de tecnología, de modo que ella se convierte en nuestra aliada existencial. Sabemos que el virus está causando una crisis económica mundial, pero ignoramos sus verdaderos alcances y consecuencias. Nos dicen que los gobernantes en algún momento tendrán que decidir –o que ya han decidido– entre salvar vidas humanas o salvar la economía.



No sabemos cuánto durará esto ni si habrá alimentos, tapabocas o respiradores artificiales para todos. Experimentamos que el dinero o el poder no nos salvan: el ‘premier’ británico, Boris Johnson –quien no se debió infectar en el metro de Londres–, estuvo en cuidados intensivos.



En medio de tal contexto de inseguridad existencial, los cristianos celebramos Semana Santa, cuyo momento central e insustituible es el anuncio de la pascua: Cristo ha resucitado.



Para sorpresa de muchos, el nuevo libro de Habermas motiva y conduce precisamente a reflexionar a otro nivel. El eje sobre el cual el filósofo reconstruye la historia de la filosofía occidental en dos gruesos volúmenes es la relación entre Glauben und Wissen –fe y conocimiento–, una relación que configura una constelación por fuera de la cual los occidentales no seríamos lo que somos, no pensaríamos como pensamos, no sentiríamos como sentimos y no tendríamos derecho a esperar lo que es razonable esperar.



Inspirados por Cohélet, el predicador del libro del Eclesiastés, diríamos que hay un tiempo para conocer y actuar, y otro para creer y confiar. Y ambos son necesarios, no se oponen, sino que se integran entre sí. Requerimos de la ciencia y de la tecnología que nos ayudan a transformar el mundo, pero también de la fe y de la confianza que nos fortalecen en medio de nuestras inseguridades existenciales.



La resurrección de Cristo es la expresión del Sí definitivo de Dios a la vida generosa y radicalmente bella de Jesús de Nazaret, una vida que en la cruz parecía destinada al más rotundo fracaso. No es la resucitación de un cadáver, que para algunos podría no representar más que un acto de magia en el que no vale la pena creer.



Es mucho más que eso: es la expresión de lo inexpresable. Es una invitación que Dios nos hace a todos los seres humanos para renacer en el espíritu. La resurrección es esperanza cierta, es promesa finalmente cumplida que nos anticipa que la nada no es el destino definitivo de quienes de verdad aman. Es creer que detrás de la violencia padecida también puede haber vida liberada, y es anticipar esa vida desde el amor universal. Todo eso es importante para los seres humanos, y por ser tan importante, no puede ser explicado, solo puede ser amado, anunciado, creído y esperado.



Los seres humanos estamos hechos para conocer y transformar el mundo, pero también para creer, esperar y confiar. Esa dimensión de nuestra vida no puede ser ignorada, reprimida o reemplazada. En nuestras manos está decidir en qué o en quién creer.



VICENTE DURÁN CASAS, S. J.