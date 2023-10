Si tu candidato ‘posa’ de superhéroe, déjalo ir

Si seguimos eligiendo a nuestros líderes políticos con los criterios equivocados, seguiremos condenados a los mismos resultados y a sentirnos permanentemente defraudados.

15 años de trayectoria fortaleciendo y acompañando a líderes de diferentes perfiles y explorando la pregunta ¿cuáles son las competencias que apalancan la capacidad de una persona para movilizar grandes procesos de cambio? hoy me llevan a concluir que debemos abordar con urgencia una labor de pedagogía que le permita al elector ejercer su rol con mayor consciencia y autorresponsabilidad.



Evaluando las dinámicas electorales de los últimos años, tanto en las elecciones nacionales como locales, es evidente la inmensa brecha existente entre los estudios y teorías recientes alrededor del liderazgo, y los discursos de la gran mayoría de candidatos a cargos de elección popular.



Reconociendo la complejidad de los desafíos que enfrentamos como sociedad y la velocidad de los cambios, las más diversas corrientes reconocen que para liderar en este contexto es fundamental que el líder acepte que no tiene todas las respuestas y que no existen soluciones sencillas o mágicas a los problemas que enfrentamos; por consiguiente, requiere poner el foco en el equipo y, en este caso, también en el elector, haciendo evidente que para encontrar nuevos y mejores caminos se necesita que todos sumemos.



Según un estudio realizado el año pasado por Origen Red de Liderazgo, en el marco de las elecciones presidenciales, lo anterior dista mucho de los criterios que utilizamos los colombianos al momento de elegir a nuestros gobernantes. En este estudio, entre 32 atributos deseables, en los últimos lugares de priorización estuvieron atributos como: “No ofrece soluciones sencillas a problemas complejos” o “se rodea bien y conforma equipos calificados y productivos”, concluyendo que seguimos optando por un liderazgo de tipo personalista, autócrata, paternalista y vertical.



En resumen, los colombianos elegimos a quienes nos prometen que en cuatro años los grandes problemas estructurales de nuestra ciudad, región o país serán solucionados; escogemos creer que nos llegará un “superhéroe” o mesías para salvarnos. Y creemos lo que nos dicen porque, seguramente, creer es más fácil que aceptar la realidad y la responsabilidad que nos corresponde.



Una de las consecuencias de lo anterior la evidencian los estudios recientes sobre la profunda crisis de confianza en el sector público y en los líderes políticos. Pero el ciclo está siendo el mismo: cada 4 años los candidatos nos dicen lo que queremos oír y nosotros ‘creemos’ lo que escogemos creer, desconociendo la magnitud de los retos que enfrentamos. Por lo mismo, evitamos cuestionar las soluciones mágicas que nos ofrecen y evaluar a fondo el equipo que rodea al candidato, así como su capacidad para generar consensos y movilizar cambios colectivos. Lo más grave en esta dinámica entre candidatos y electores, es que nos lleva a evadir la responsabilidad que todos tenemos de construir el país que soñamos; ignoramos que solamente con el aporte de todos y un liderazgo colectivo alrededor de una visión de futuro compartida será posible no solo cerrar las inmensas brechas, sino también capitalizar las grandes oportunidades que tenemos como nación.



Ojalá en el marco de estas elecciones territoriales desconfiemos de quienes nos ofrecen ‘recetas’ mágicas, exijamos a nuestros candidatos presentar a quienes conformarán sus equipos de gobierno y premiemos a quienes tienen la valentía y la honestidad de romper nuestras ingenuas ilusiones y nos dicen de frente: “Yo no tengo ni tendré todas las respuestas, pero mi compromiso es liderar un equipo y una ciudadanía para enfrentar juntos los desafíos y encontrar las mejores soluciones”.

Rosita Manrique

Presidente Ejecutiva Origen Red de Liderazgo