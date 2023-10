Liderazgo colectivo, el santo grial de la política

En estas semanas de mayor intensidad electoral deberíamos estar escuchando y leyendo las propuestas de quienes aspiran a algunos de los cargos más importantes de nuestras ciudades y regiones. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que los planes de gobierno pasan a un segundo plano y nos vemos inmersos en un escenario de absoluta polarización, en el que sobresalen los discursos que activan los miedos y avivan el fuego de los odios y las divisiones, que cada vez sentimos más profundas en nuestro país.

Completando el análisis que empecé en las dos columnas anteriores, alrededor del estudio realizado por Origen Red de Liderazgo el año pasado con respecto a los atributos que priorizamos los colombianos a la hora de elegir a nuestros gobernantes, hoy quisiera enfocarme en uno de los hallazgos que en, lo personal, más me desconcertó.



Entre los 32 atributos evaluados, los asociados a un liderazgo colectivo, tales como ser capaz de construir consensos, generar valor en la diversidad, rodearse bien, conformar equipos calificados o promover la participación de todos, son todavía poco reconocidos y valorados entre los electores. Y esto refuerza la dinámica de los “candidatos superhéroes” y habilitan una narrativa electoral que desconoce que el primer día de gobierno del candidato o la candidata elegida, él o ella tendrá el inmenso desafío de buscar soluciones a problemas muy complejos que, por su propia naturaleza, solo podrán ser abordados con innovación y sumando diferentes miradas.

Necesitamos líderes que nos inviten a confiar nuevamente en nuestros vecinos, que nos reten a reconocer nuestra responsabilidad

En el mundo de hoy, en escenarios como la ciencia, el arte o los negocios, es cada vez más reconocido el valor de la diversidad a la hora de encontrar soluciones innovadoras a retos de gran magnitud; y en ese contexto se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de tener líderes que no solamente respeten las diferencias, sino que las valoren y capitalicen de forma activa y consciente. Esto, debería ser aún más aplicable para quienes esperan asumir, desde el sector público, unos de roles más importantes del país, puesto que tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de cerrar las inmensas brechas sociales e impulsar un desarrollo sostenible en las regiones.



Ahora, para muchos hablar de liderazgo colectivo puede sonar a utopía. La gran noticia es que en Colombia, para no ir más lejos, tenemos varios casos de éxito que deberían inspirarnos en este camino. Por ejemplo, la poderosa iniciativa de Compromiso Valle, que ha acercado a los líderes empresariales, empresas de todos los tamaños, líderes sociales, fundaciones y la comunidad para aportar al cierre de brechas sociales del Valle del Cauca.



Por otro lado, tenemos la iniciativa Liderazgo Público Transformador - Bogotá Sabana, liderada por Origen y la Fundación Corona, que evidencia el impacto de construir confianza entre líderes de los sectores público y privado y de la sociedad civil para movilizar agendas de desarrollo en sus territorios. Hoy ya son cerca de 250 líderes fortalecidos los que están generando impacto colectivo en municipios de Sabana Occidente, Sabana Centro y la localidad de Suba, en Bogotá, pero esperamos llegar a 800 en los próximos años.



Entonces, estas elecciones espero que los diferentes candidatos, sin importar su ideología, entiendan que no podemos seguir enfocados en aquellos puntos en los que disentimos; que hoy Colombia y las regiones necesitan líderes que nos ayuden a recordar que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y que nuestras diferencias, si las ponemos al servicio de los grandes desafíos, pueden ser un gran activo para encontrar mejores y más innovadoras soluciones. Necesitamos líderes que nos inviten a confiar nuevamente en nuestros vecinos, que nos reten a reconocer nuestra responsabilidad… líderes que nos inviten a soñar, que nos convoquen alrededor de una visión de futuro compartida y que nos reconecten con la esperanza.

Rosita Manrique

Presidente Ejecutiva Origen Red de Liderazgo