El metro, ¿sistema obsoleto en la ciudad del futuro?

Gran parte de los problemas de calidad de vida en Bogotá pueden atribuirse a no tener un buen sistema de transporte público de pasajeros. TransMilenio ha buscado ser la respuesta. Su éxito es relativo, no por mala concepción sino por muchas decisiones tomadas u omitidas.

Existe la percepción de que la falta del metro, transporte masivo por excelencia, es la principal razón para los múltiples problemas en movilidad, productividad, desigualdad y acceso a oportunidades, con la consiguiente exclusión social, económica y política de muchos barrios y ciudadanos.

Hay razones para esta percepción. La ausencia del sistema de metro se ha sentido desde hace más de cincuenta años. Cómo serían de distintas la ciudad y la vida en ella, cómo sería de diferente el presente si se hubiera construido en ese entonces.



Sin duda, ese sistema era la solución de los problemas de movilidad en el pasado, para las últimas cinco o seis décadas. Es probable que aún lo sea hoy, y quizás para los próximos veinte años.



Pero ¿será el sistema metro la solución de los problemas de movilidad de la ciudad del futuro, la del año 2040 y en adelante? Veinte años no es mucho. Es la edad de TransMilenio.



Hay dudas. De allí la importancia de empezar una gran reflexión sobre la visión de largo plazo de la ciudad, la Bogotá-región del mañana y cómo construirla. El sistema propuesto es de cuatro líneas, y solo la primera, que no tendrá la longitud inicialmente propuesta, tomará cinco o seis años construirla, costando unos 13 billones de pesos. Como referente, en el presupuesto de Bogotá para 2018 se asignan 3,8 billones a educación y 2,5 a salud.



La Bogotá del futuro no muy lejano deberá ser una ciudad inteligente (smart city), y lo normal y común, el teletrabajo, el telestudio, la telemedicina, el telebanco y el comercio electrónico, una vida altamente virtual a la vez que más local.



Una ciudad que, como dirá el nuevo POT, promueve actividades diversas en una misma área, disminuyendo la necesidad de desplazamientos de largas distancias.



Una ciudad que habrá expulsado hacia la periferia las grandes industrias manufactureras, con gran necesidad de trenes o sistemas de cercanías.



Y, atendiendo postulados de una movilidad sostenible, en el nuevo POT primarán también la movilidad peatonal y activa, los viajes cortos, y el transporte público será por oferta y no como solución de demanda, más local, menos masivo y con muchas más rutas integradas entre sí.

Una ciudad que, sin importar lo grande que sea, tenderá a ofrecer espacios de escala humana. Esta es la ciudad que deberemos tener en treinta o cuarenta años.



Volviendo al metro, si construir una línea toma 5 o 6 años, ¿cuánto tomará construir el tramo restante de la primera y las otras tres líneas? ¿25, 30 años? Y eso que cuatro líneas serían insuficientes aún hoy. El costo no es relevante si es necesario. Pero los recursos sí deben destinarse a donde tengan más impacto.



Si la ciudad del futuro tal vez no requiera metro, ¿valdría la pena entonces construir un sistema que probablemente será poco útil y quizás obsoleto en cuanto se termine? Hay que pensar y repensar la ciudad y la movilidad. Y si al final la respuesta es que se necesita, debería hacerse.



Con el metro estaremos solucionando problemas de ayer y de hoy. Tal vez no los de mañana. No sea que nos vayamos a meter en otro problema, quizás mayor, por no hacer lo que se debe pensando en adelantarnos a desafíos del mañana. No hay que solucionar problemas de ayer que a lo mejor mañana ya no lo serán.



Pronto empezarán las campañas para alcaldías y aparecerán candidatos de todas las tendencias. Será interesante saber qué piensa cada uno. Y en uno, como ha sentenciado la RAE, se incluyen también las mujeres que aspiren a ser alcaldesas.



- Juan Manuel Uribe R.