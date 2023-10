Electores: ¿veedores o alcahuetas?

En estos días, mientras sube el volumen de las campañas electorales en el país, recordaba la evolución de varias conversaciones que escuché hace unos años durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En esa ocasión, fui testigo de cómo varios amigos a quienes admiro pasaron de ser críticos implacables de un candidato, a sus defensores más apasionados unos meses después; y, lo más preocupante, cómo una vez elegido y dada la polarización política norteamericana, con su silencio o con sus palabras justificaban comportamientos y acciones que, en cualquier otro momento, serían injustificables o altamente cuestionables para ellos.

Traigo este ejemplo a colación, porque siento que la dinámica en Colombia no dista de esa realidad y se conecta con los resultados del estudio realizado por Origen Red de Liderazgo el año pasado en el marco de las elecciones presidenciales, estudio que mencioné en mi columna anterior.



En este, los colombianos, de forma contundente, eligieron como el principal atributo deseable en un gobernante “ser una persona sincera y transparente”, característica asociada a un comportamiento ético. Si bien no es un resultado sorprendente, y más en un país donde la corrupción es uno de los problemas que más aqueja a los ciudadanos, al comparar este resultado con la dinámica política cotidiana, me generó cuestionamientos profundos sobre qué tan cierto es esto que decimos priorizar.

En mi opinión, parte de los costos de la inmensa polarización que vivimos es que, de alguna manera, nos volvernos permisivos con “los que están de mi lado”, perdonando o ignorando comportamientos equivocados, incumplimiento de los compromisos o simplemente incompetencia en el ejercicio de su rol.

En este escenario, contrario a lo que sería esperable, y es que “si yo le doy mi confianza y mi voto, voy a esperar y a exigirle más”, irónicamente disculpamos o nos hacemos ‘los de la vista gorda’, evadimos el rol que nos corresponde como ciudadanos de realizar una veeduría activa, cuestionar y hacer seguimiento a quienes elegimos. Enfrascados en la conversación de buenos y malos, conmigo o contra mí, con frecuencia terminamos defendiendo comportamientos que en otros momentos consideraríamos absolutamente inaceptables.



Estoy convencida de que, si queremos tener mejores líderes en los cargos más importantes del país, debemos empezar por cuestionar nuestros propios estándares, los criterios que utilizamos para elegir y evaluar a nuestros candidatos y, más importante aún, nuestro rol y nuestra responsabilidad como ciudadanos.



Yo, hasta hace unos años, era de las personas que, no sin cierta arrogancia, declaraba ser antipolítica; eso sí, sintiéndome con el derecho de criticar a quienes asumían el reto de lanzarse al ejercicio del liderazgo público.



Hoy reconozco la ceguera e irresponsabilidad de esta postura, pues desconocía que mi apatía era parte central del problema, y que criticando en “reuniones sociales” nada iba a cambiar. Sé que para muchos de nosotros no es fácil creer en la política y menos creer que los ciudadanos del común podemos hacer alguna diferencia; sin embargo, hoy tengo la certeza de que somos los electores los que podemos detonar un verdadero cambio y elevar los estándares de los líderes que queremos para nuestro país. Si exigimos y cuestionamos más a todos los candidatos, pero especialmente al o a los de nuestra preferencia, llegará el momento en el que “el voto útil” no sea la única opción y estemos escogiendo con convencimiento y orgullo a quienes tienen el inmenso reto de liderar los grandes cambios que nuestro país y nuestros territorios necesitan.

Rosita Manrique

Presidente Ejecutiva Origen Red de Liderazgo