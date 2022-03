Zona de turbulencia

Además de atroces perjuicios a millones de ucranianos, la invasión rusa tendrá drásticas repercusiones en el resto del mundo. Una de ellas será el reajuste de muchas políticas verdes en Europa y Estados Unidos, como explicó el profesor Moisés Wasserman en estas páginas. Ahora que Rusia, el mayor proveedor de gas a Europa, es blanco de un boicot económico global, varios países están reconsiderando la exploración vía ‘fracking’ y la quema de carbón para producir electricidad.

Hay otro efecto que aun países ajenos al conflicto, como Colombia, padeceremos pronto. Rusia y Bielorrusia (que podría terminar involucrada en la guerra) producen el 40 % de la potasa del mundo, un mineral utilizado en la fabricación de abonos sintéticos. Rusia, además, es uno de los mayores exportadores de urea, fosfatos y amoníaco, insumos indispensables para la agricultura moderna. Sin esos fertilizantes, el planeta no es capaz de alimentar a los 8.000 millones de personas que lo habitan. Su escasez, producto del conflicto, agravará la carestía alimentaria en la que ya estamos nadando por culpa de la inflación poscovid.



Eso es en la finca; pasemos ahora a la cocina. Rusia y Ucrania exportan el 30 % del trigo del mundo y 20 % del maíz. Ucrania es el mayor productor de aceite de girasol, cuando no es Rusia. Al menos 12 % de las calorías alimentarias que se transan internacionalmente, dice el diario ‘The Guardian’, provienen de la región del mar Negro.



La guerra, por tanto, causará un efecto dominó en los precios de muchos artículos, como el pan, la pasta, el aceite de cocina y todas las preparaciones que se deriven de ellos, así como en los concentrados con que se engordan los animales. Para colmo, en ciertas regiones, el precio de poner la comida en la mesa también se ha disparado. En el Reino Unido, familias pobres que se benefician de bancos de alimentos están rechazando vegetales como papas, zanahorias y batatas por el costo energético de cocinarlas.



Y si bien la comida es el caso más grave, el conflicto perturbará también otros mercados esenciales para la vida moderna, como el de los microprocesadores. Rusia y Ucrania son proveedores estratégicos de materias primas como neón, zafiros sintéticos y las llamadas tierras raras, sin las cuales no se pueden fabricar computadores, carros eléctricos y teléfonos celulares.



Colombia no será ajena a las consecuencias económicas de la guerra. Ya las empresas locales están sufriendo los efectos de los aumentos del costo de los insumos y la energía a nivel mundial. Metales como el cobre y el acero, indispensables para la construcción y la industria, están por las nubes. Y, como ha pasado tantas veces en la historia, el incremento del precio de la comida –literalmente del pan, en este caso– puede traducirse en protestas e inestabilidad política; más cuando venimos de una agudización de la pobreza, producto de la pandemia.



Uno de los primeros retos del futuro piloto del país será cruzar estos vientos turbulentos que, aunque de origen lejano, nos alcanzan por la correa de transmisión de la globalización. De entrada, no tienen sentido dos propuestas que ha lanzado uno de los candidatos: aumentar los aranceles a los alimentos, encareciéndolos justo cuando más caros están, y renunciar a la exploración de petróleo, justo cuando Europa está reconfigurando su canasta energética para depender menos de Rusia. Debemos, por el contrario, abaratar la importación de insumos agrícolas y alimentos, para combatir la inflación, y aprovechar el precio del petróleo para mejorar las finanzas nacionales.



Son ideas convencionales, aburridas, que a nadie le servirán para lucirse haciendo gala de su audacia revolucionaria. Pero las zonas de turbulencia no son para ponerse a hacer piruetas.



