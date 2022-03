Ahora que está a punto de terminar el primer tiempo de este partido de tres tiempos, me puse a revisar las primeras columnas que escribí sobre las elecciones, a fin de ver qué tanto habían evolucionado las cosas. La conclusión es que muy poco.



Hace un año, cuando toqué el tema por primera vez, Gustavo Petro ya era el puntero de la competencia. La centroderecha estaba repartida entre los mismos nombres que hoy. Y, sobre la Coalición de la Esperanza, que aún no se había cambiado el nombre ni había aceptado a regañadientes a Alejandro Gaviria, escribía yo que la indefinición le estaba haciendo perder tiempo.

Un año después, estamos en el mismo lugar. Poco ha cambiado. Eso en sí es significativo, pues quiere decir que, en todos estos meses de campaña, ninguno de los dos colectivos que se disputan el voto no petrista logró superar sus taras fundacionales. Antes se han agravado. La centroderecha no pudo sacudirse el estigma –merecido, pero no en todos los casos– de representar a la odiada política ‘tradicional’. Y la centroizquierda no supo transmitir con claridad exactamente qué es lo que representa.



Petro, entre tanto, consiguió vender la idea de que el candidato del cambio es él, al tiempo que se dio el lujo de hacer alianzas con cuanto clientelista calculador tocara a sus puertas, lo que permite adivinar cómo funcionará su movimiento en el futuro.



Sin embargo, después del 13 todo puede cambiar. El resultado de las consultas y las elecciones legislativas, como dicen en ‘La estrategia del caracol’, calentará a los tibios, envalentonará a los timoratos y decidirá a los indecisos. Dentro de una semana por fin no habrá precandidatos, sino candidatos, y habrá que volver a barajar las cartas.



El primer dato concreto que tendremos para medir la fuerza de los adversarios será el número de votos que saque cada consulta. Esa cifra nos dará señas sobre el futuro de las presidenciales. También hay que tener en cuenta la composición del Congreso. Si, como es posible, el petrismo obtiene un buen número de senadores, estos, sumados a los ‘verdes’ y los liberales, conformarán el Senado más zurdo de la historia. El contrapeso lo harán los conservadores, los cristianos, Cambio Radical, el Centro Democrático y, tal vez, el Movimiento de Salvación Nacional: casi todas organizaciones poderosas, pero varias de ellas menguadas. El equilibrio de fuerzas entre esas dos bancadas será un factor que los electores debemos analizar con cuidado. Una presidencia de Petro sumada a un Congreso de izquierdas le otorgaría al más aventurero de los candidatos un aval para emprender riesgosos experimentos.



Petro tiene una ventaja en las elecciones legislativas: que es una figura asociada a un movimiento, el Pacto Histórico, que participa en ellas. Quienes votan por Petro votan Pacto al Congreso, y viceversa. En las otras consultas, ese vínculo es menos claro. En los tarjetones para el Congreso no hay ningún movimiento que se llame ‘Equipo por Colombia’, y la Centro Esperanza no logró ponerse de acuerdo para integrar una lista única al Senado. Su logo va en tándem con el de la Alianza Verde, un error forzado de ‘branding’ político que debilita ambas marcas. También las debilita la desunión que ha caracterizado a la ‘coalición’: son necesarias las comillas. Tal vez Ingrid Betancourt y Jorge Robledo debieron lanzar su propia ‘Coalición de la Pureza’ por aparte, en vez de dividir más, y desde adentro, a una alianza que nunca cuajó.



Pero todo esto importará menos en unos días. Habremos concluido este accidentado experimento con coaliciones protopartidistas, de resultados poco alentadores. Y con menos y más firmes candidaturas, es probable que la dinámica de la carrera cambie más en las próximas semanas que en todo el año anterior.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net



(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO, aquí).