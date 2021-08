Velas y ‘varillos’

El mensaje habría sido inconcebible hace veinte años, incluso hace diez. Se trata de la pieza central de una campaña publicitaria para uno de esos artículos absurdamente especializados que ofrece el capitalismo tardío, como el utensilio tubular que sirve para pelar ajos –ni que fuera tan difícil pelarlos a mano– o los pitillos metálicos reutilizables, cuya función es tanto hidráulica como moral, pues liberan al consumidor del cargo de conciencia de atentar contra la fauna marina. Ya saben: “diferenciarse o morir”.

El producto en cuestión es un encendedor marca Bic. Su particularidad es una boquilla alargada por donde sale la llama, que evita que uno se queme los dedos. Se llama EZ Reach, y las dos personalidades seleccionadas para promocionarlo no podrían ser más disímiles. Por un lado, Martha Stewart, una multimillonaria mujer de negocios que construyó un imperio comercial de libros, programas de televisión y productos para el hogar. Por el otro, Calvin Cordozar Broadus Jr., más conocido como Snoop Dogg, un exitoso rapero californiano, tan famoso por su música como por sus múltiples encuentros con la policía y, sobre todo, su consumo consuetudinario de cannabis. La diva de la domesticidad refinada y un marihuanero calavera y gansteril, aliados para vender un ‘bricket’ de tres dólares.



Pero no es el extraño emparejamiento lo que habría sido impensable hace años. De hecho, Snoop y Stewart son amigos en la vida real. Es el contenido de la campaña. El encendedor, dice Martha, fiel a su imagen de reina del hogar, “es perfecto para prender velas”. “Y para mucho más”, añade Snoop.



Esa pícara alusión al uso alternativo de un mechero cotidiano para prender un porro de marihuana simboliza, me parece a mí, la bajamar del rechazo al consumo de esa sustancia en Estados Unidos. La representación de la marihuana en la cultura no es nueva, hace mucho que el cine, la televisión, la literatura y la música popular se ocupan de ella. Pero, tradicionalmente, existía un aura de transgresión, por tenue que fuera, asociada a su consumo. Siempre estaba la insinuación de estarse cometiendo algo levemente dañino o prohibido. El comercial de Snoop y Stewart anuncia oficialmente la disolución del tabú. El consumo de una sustancia que no hace mucho estaba proscrita, cuya posesión era castigada con cárcel, se convierte en una travesura inocente, algo sobre lo cual se pueden hacer bromas en horario ‘prime time’, un hábito domesticado que no escandaliza en un entorno burgués.



La violencia en Colombia tiene que ver con la cocaína, no con la marihuana. Pero debería ser recibido entre nosotros como una buena noticia que Estados Unidos, que es quien le impuso al mundo la fracasada guerra contra las drogas, esté comenzando a distanciarse, así sea parcialmente, del paradigma prohibicionista. El prohibicionismo no nos ha dejado sino sangre, corrupción y lágrimas. Sin embargo, nuestros gobiernos, este y los anteriores, en lugar de ajustar las velas para aprovechar los nuevos vientos, que pueden ser más propicios para el futuro del país, se obstinan en seguir librando una batalla en la que ya no creen ni quienes se la inventaron.



Debemos capitalizar el cambio cultural, más bien, para proponer una iniciativa global que apunte a superar del todo el modelo prohibicionista. Los países periféricos como Colombia no suelen ser los que lideran grandes transformaciones internacionales. Pero, en este tema, nadie más va a hacerlo. Nadie entiende como nosotros los estragos de esta guerra insensata. Y a nadie más le interesa tanto. Pues, mientras el narcotráfico sea ilegal, lo que lo dota de infinitas reservas de lucro y violencia, no habrá tranquilidad para el país. No importa quién nos gobierne o cuántos acuerdos de paz firmemos.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net