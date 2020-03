Una rosa es una rosa

¿Qué hay en un nombre?”, decía una vez desde un balcón una amante contrariada. “Eso que llamamos rosa con cualquier otro nombre tendría el mismo aroma”.



Pero no, querida Julieta, a veces los nombres sí importan. No es lo mismo, por ejemplo, una ‘retención’, que el diccionario define como el acto de impedir que algo se salga o se mueva, que un ‘secuestro’, que añade a la retención algunos rasgos distintivos: “retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines”.

De modo que, cuando se habla de la “retención ilegal de personas por las Farc”, que es como se llama el caso 01 de la JEP, estamos frente a lo que por economía habría que llamar ‘secuestro’ a secas, siendo ‘indebido’ un sinónimo aceptable de ‘ilegal’. Pero ya sabemos que la claridad y el lenguaje jurídico son como los Montesco y los Capuleto.



No nos demoremos, sin embargo, en cuestiones semánticas. Es importante que, en el desarrollo del caso 01, la JEP rechace el eufemismo “retenciones”, que insulta a las víctimas, pero es más importante que desmienta las excusas y los supuestos factores mitigantes que los exintegrantes de las Farc han aducido para matizar su responsabilidad en lo que fue uno de los comportamientos más atroces del conflicto. Según cuenta 'El Espectador', sus declaraciones se pierden “en explicaciones logísticas y militares” para justificar su sadismo, como cuando alegan que a Ingrid Betancourt hubo que encadenarla para que no se fugara, como si la culpa fuera de ella por buscar la libertad que ellos le habían robado.



Esta es una oportunidad para que la JEP recupere credibilidad con respecto a los crímenes de las Farc, pues hasta ahora ha ido de traspié en traspié. Primero fueron los escándalos que rodearon a varios de sus funcionarios, entre ellos una que fue acusada de favorecer a la exguerrilla y otro que fue grabado presuntamente recibiendo fajos de dólares. Luego vino la puesta en libertad y posterior fuga de alias Santrich, episodio digno no del autor de Romeo y Julieta, sino de su homónimo en diminutivo, el creador de 'El Chapulín Colorado'. Y esta semana, del tribunal saltó el maloliente sapo de que el carro bomba contra la Escuela Superior de Guerra en 2006, que hirió a 14 militares y 9 civiles, fue un acto válido y conforme al Derecho Internacional Humanitario, en el que la guerrilla respetó el principio de proporcionalidad: válgame Dios. Hasta una incondicional defensora del acuerdo con las Farc como la representante a la Cámara Juanita Goebertus rechazó esa decisión.

Como dije hace un tiempo en este espacio, de las cuatro cosas que prometió el acuerdo, la única que cuenta es la verdad. No porque las otras tres –justicia, reparación y garantía de no repetición– sean de poca monta, sino porque nunca fueron viables. Nadie puede “garantizar” que no haya repetición, menos con un país lleno de coca. Las Farc no tienen bienes con qué reparar a sus víctimas; lo hará la sociedad. Y nunca nos pondremos de acuerdo sobre si lo que produjo el acuerdo fue “justicia” o no.



Para conocer la verdad, en cambio, tenemos una palanca accionable: la amenaza de que quienes mientan perderán los beneficios de la negociación. A la JEP hay que recordarle que Colombia y el mundo esperan que maneje correctamente esa palanca. Omitir los aspectos más inhumanos de los delitos cometidos, presumir de integridad y achacarles las faltas a “errores” de subalternos desobedientes, disfrazar crímenes atroces con eufemismos leguleyos y diluir los pecados en la responsabilidad colectiva, de tal manera que al final nadie tenga la culpa, son mañas para sepultar para siempre la verdad. A la exguerrilla cuyo nuevo emblema es la rosa no debe aceptársele que maquille sus espinas.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net