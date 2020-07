Un tablón y cuatro patas

La cuarentena ha demostrado, por si hiciera falta, que los restaurantes no son solo sitios donde ir a comer. Si fueran solo eso, habría bastado con que se dedicaran a las ventas a domicilio para sobrellevar la crisis. Pero un restaurante es mucho más que la tercerización de la función culinaria. Es una institución fascinante, y para estudiarla en su plenitud harían falta, además de un experto en gastronomía, un psicólogo, un relacionista público, un arquitecto, un diseñador de interiores, un periodista de crónica social, un sociólogo, un musicólogo y un novelista. (Y para entenderla en su postrado estado actual basta con apenas, ¡ay!, un financiero.)

Se necesitaría ese equipo interdisciplinario porque, más que simples comedores, los restaurantes son los espacios en los que ocurren, a la vista de la comunidad, algunos de los rituales más importantes de nuestra cultura: los negocios, la política, la celebración de triunfos, la seducción. Etcétera.



Ahora a esos sitios cargados de significado se les ha dicho que deben, como todo el mundo, “reinventarse”. Ojalá no lo hagan. Ojalá, cuando esto pase, sean igual que eran antes. No todo tiene que cambiar por culpa del covid: la gente clama, más que nada, por un retorno a la normalidad. Lo dijo hace unos días en este diario el celebérrimo chef Ferran Adrià: “No hay que reinventarse. Después de la Primera Guerra Mundial no se reinventó nadie. Después de la Segunda, tampoco. Lo que pasó es que cerraron muchos. ¿Reinventarse en qué? Si no hay demanda, tienes que cerrar. Es duro. No me gusta dar opiniones, pero esta la doy: si quieres cambiar tu negocio, te vas a equivocar”.

Muchas cosas no serán iguales después de la pandemia. Pero ojalá que la experiencia de sentarse en una mesa pública, junto a la familia o los amigos, no sea una de ellas.



Afortunadamente, hay una fuerza que jala en la dirección correcta. El ensayista y matemático Nassim Taleb la llama el ‘efecto Lindy’, por el nombre de un delicatessen neoyorquino donde supuestamente se discutió por primera vez. El efecto Lindy consiste en que la duración futura de alguna cosa no perecedera –como una idea, una tecnología o una institución– es proporcional a su duración actual. Lo que ha durado cien años, dice Taleb, probablemente durará cien años más. Y lo que ha durado mil, mil.



Artefactos, conceptos y entidades que han durado mucho tiempo –la monogamia, las grandes religiones, los libros de papel, la envidia– son muy ‘Lindy’: quiere decir que probablemente estarán mucho tiempo más con nosotros. Las tendencias del momento –las dietas ‘paleo’, los libros digitales, el lenguaje ‘incluyente’, el ‘poliamor’– podrían, en teoría, durar mucho tiempo también, pero es poco probable. No han pasado el filtro de los siglos. Podrían desaparecer mañana, como otros elementos de la vida moderna que parecían inamovibles y están cayendo en desuso, como el correo electrónico, la televisión por cable y, tras la pandemia, seguramente los viajes de negocios. Lo nuevo y reciente, por definición, no se ha enfrentado a la prueba de la historia, que es la única prueba de perdurabilidad en la que podemos confiar. 'El Quijote' seguirá siendo estudiado dentro de cuatrocientos años, mientras que de los best sellers de hace cuatro meses ya nadie se acuerda.



¿Y habrá algo más revalidado por la historia que un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa, compartiendo un alimento? No debe de haber, creo yo, muchas tecnologías más antiguas que la de un tablón sostenido por cuatro patas. Tenemos el efecto Lindy de nuestro lado. Por eso espero que, pronto, los restaurantes abran de nuevo, y se llenen, y sean el lugar de encuentro para un mundo que, hastiado de virtualidad, estará hambriento de contacto.



