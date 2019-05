Un pacto por la legalización

El martes, la Fiscalía reconstruyó en Bogotá la escena del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, quien defendió, hasta el día de su aleve asesinato, la necesidad de “un acuerdo sobre lo fundamental”. Poco antes, el exprecandidato presidencial Rafael Nieto, en una columna titulada ‘Narcotráfico, primer acuerdo sobre lo fundamental’, propuso que comenzáramos a construir dicho acuerdo alrededor del rechazo a ese delito. Desde la otra orilla, Antonio Caballero, en su columna de Semana, opinaba que la reciente e infructuosa cumbre de partidos que convocó el presidente Duque fue, en el fondo, un “pacto sobre la extradición”, en respuesta a la negativa de la JEP a entregarle al exguerrillero ‘Jesús Santrich’ a Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico.

Como dije el jueves pasado, si ‘Santrich’ delinquió después de la firma del acuerdo con las Farc, debería ser extraditado, pues la ley es para cumplirla. Pero una cosa es cumplir la ley y otra, estar de acuerdo con ella. Y, a diferencia de lo que propone Nieto –con quien he compartido muchas opiniones–, no creo que la guerra contra las drogas deba ser la primera piedra de un gran pacto nacional. Sino todo lo contrario.



A estas alturas del siglo XXI, no hace falta extenderse en el argumento económico a favor de la legalización de las drogas; es bien conocido. La droga es negocio porque está prohibida, como lo estuvo el alcohol alguna vez. La prohibición eleva su precio a los niveles exorbitantes que son necesarios para evadir a las autoridades y corromper o asesinar a todo el que se atraviese en el camino. Políticos, periodistas, policías, jueces, fiscales, empresarios, banqueros y hasta obispos: quienes no se dejan comprar corren el riesgo de ser eliminados. Ningún país del mundo, por poderoso que sea, ha logrado detener ese engranaje diabólico.

Todo eso desaparecería de la noche a la mañana si las drogas dejaran de estar prohibidas. Se acabarían las fortunas malolientes, los sobornos, las amenazas y los muertos. Los grupos armados ilegales quedarían insolventes. Se reduciría la masacre de líderes sociales. Se sinceraría nuestra economía. A cambio, aceptaríamos que tenemos un problema de salud pública, y lo enfrentaríamos como tal.



Sería, sin duda, el mejor negocio económico y moral de nuestra historia. Podríamos, por fin, dedicarnos de lleno a cosas importantes –la superación de la pobreza, la productividad y la educación, la salud y el desarrollo– en vez de gastar millones de dólares en el empeño absurdo de buscar unas matas en la vasta selva tropical para arrancarlas o fumigarlas.



Me imagino a un boy scout del futuro que encuentra en el bosque unas hojas desconocidas. Las escanea con su dispositivo electrónico, que le indica la especie: Erythroxylum coca. Lo imagino leyendo, entre la incredulidad y el espanto, la historia de esa planta. ¿Este arbusto vulgar –pensará– derribó aviones y edificios, encarceló a miles de personas, hizo tambalear naciones enteras, prostituyó la sociedad, hizo correr ríos de sangre? ¡Qué tiempos ridículos aquellos!



Por supuesto, la droga es un asunto transnacional, y de nada serviría que Colombia tomara la decisión unilateral de legalizarla. Nos convertiríamos de un día para otro en un Estado paria. Pero no podemos construir un “acuerdo sobre lo fundamental” con base en esta guerra insensata que nunca vamos a ganar y que otros países, incluyendo EE. UU., ya están abandonando.



Debemos, en cambio, liderar el fin de la prohibición. Colombia ha puesto más ataúdes, más sangre y más desdicha que cualquier otra nación. Ha sufrido la ruina de sus instituciones y el extravío de sus valores. Ningún pueblo del mundo tiene más autoridad moral que el nuestro para exigir un cambio de rumbo.



