¿Un mundo nuevo?

Pasan los días. Se nos alarga el pelo. Nos arrutinamos en el tedio de la gran pausa planetaria. En tiempos de pandemia, dos géneros literarios cobran fuerza. Uno de ellos es la epidemiología de bolsillo. El otro, no menos especulativo, son las columnas y artículos que anuncian que, después de esto, “todo va a cambiar” para bien. Todo: la política, la economía, el trabajo, el amor, la vida doméstica. El mundo no volverá a ser igual. Una nueva era comienza.

No quisiera ser el trompetista desafinado que arruine tan esperanzadora sinfonía, pero no creo que sea verdad. Algunas cosas cambiarán, por supuesto. Pero no para bien. Se ralentizará el proceso de globalización que había enriquecido enormemente al mundo en las últimas décadas (y, desigualmente, añadirán algunos). Ciertas industrias, como las de los eventos masivos, los conciertos, los restaurantes, los museos, el turismo –todo lo que implique afluencia–, sufrirán graves pérdidas y deberán adaptarse a una sociedad súbitamente recelosa de la corporeidad. Más de un político aprovechará la emergencia para justificar desafueros antidemocráticos, expandir el Estado de vigilancia y arrogarse más poder a sí mismo, su régimen o su partido. Ya lo están haciendo.



Fuera de cambios de ese tipo –ninguno de ellos particularmente bienvenido–, no veo motivos para el optimismo de quienes promulgan el arribo de una era más amable, más ilustrada o más humana. El virus no va a acabar con la desigualdad económica, ni sentencia el fin del capitalismo (suponiendo que tal cosa fuera deseable), ni nos hará más generosos y altruistas. Esos valores, de hecho, serán más escasos en la pospandemia, pues si algo hay claro en este momento es que la humanidad saldrá de este trance empobrecida y aporreada, agobiada por un quebranto moral y económico de dimensiones aún desconocidas.

Si existiera un salvavidas, este no consistirá en que el virus obre una milagrosa alteración en el alma humana. Sus 29 proteínas, por más daño que puedan hacerle al organismo, no son capaces de modificar seis millones de años de evolución que moldearon nuestra psicología y nos hicieron como somos: solidarios a la vez que egoístas; cooperantes, pero belicosos; consumados hedonistas capaces de grandes sacrificios; preocupados por entender el mundo y conocer la verdad –más por curiosidad que por honradez–, pero al mismo tiempo embusteros, sobre todo con nosotros mismos. No: si algo puede salvarnos es, justamente, que el virus no altera nuestra psicología. No derrota nuestro arribismo congénito: esa vocación de salir adelante, por los medios que sea, que es la marca del bípedo implume. Los griegos decían: “Conócete a ti mismo”. Pero “conózcanse a sí mismos” –como especie, como colectivo–, es una máxima igual de importante.



Hay formas virtuosas y perversas de ejercer esa vocación de adelanto. Las perversas son la guerra, la trampa y el pillaje. La virtuosa es el trabajo. El trabajo, que es, a fin de cuentas, la raíz de toda prosperidad. Siempre que alguien satisface alguna necesidad está intercambiando algo que hizo con su mente o sus manos por algo que otro hizo con su mente o sus manos. El dinero, que hace posible la transacción, es un mero detalle contable. Lo que se intercambia, en realidad, es el fruto de dos esfuerzos.



Esa aburrida posibilidad de recuperación (“conservadora”, dirán algunos, y tendrían razón) seguirá estando allí, aguardándonos, cuando el exterior vuelva a ser lo suficientemente seguro para que salgamos de nuestras casas. No es una perspectiva tan deslumbrante como el nacimiento de un mundo nuevo, armonioso y fraterno, pero tiene la virtud de encajar con lo que conocemos sobre nosotros mismos. Y de ser lo que nos ha levantado siempre que hemos caído.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net