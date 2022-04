Semana de pasión

Ese es el problema con creerse mesías: que en Semana Santa llega el viacrucis. Así debieron sentirse los últimos siete días en los cuarteles de Gustavo Petro: como un calvario.



Todo comenzó el Lunes Santo, fecha en la que los cristianos conmemoran la expulsión de los mercaderes del templo. Ese día se conoció que, en lugar de expulsarlos, como habría hecho Jesús, el hermano de Petro fue a visitarlos a la cárcel. Primero se dijo que solo a Iván Moreno, preso por el llamado el ‘carrusel’ de la contratación. Pero luego se supo que fueron varios los visitados: no sabe uno cuál con prontuario más aterrador. Según testimonios que conoció ‘Noticias Caracol’, se les habría hablado de rebajas de penas a cambio de apoyar al Pacto Histórico.

El hermano de Petro y el propio candidato negaron que la reunión tuviera conexión con la campaña y hay quienes dicen que todo es un montaje. Pero, incongruentemente, Petro ya había dicho que sabía de la visita, que estaría relacionada con una de sus propuestas. En el aire quedó la duda –¡oh confusión!, ¡oh caos!– de cuál era la verdad.



Como suele hacer siempre que se le va la mano en sus afirmaciones (recordemos el tren elevado Buenaventura-Barranquilla), Petro intentó envolver el asunto en nubes de retórica. Habló de justicia, de reconciliación, de “saldar las heridas”, de un “inmenso perdón global”. Dijo que todo hacía parte del concepto de ‘perdón social’ del filósofo Jacques Derrida. Pero nadie le creyó. Difícil borrar la impresión de que se trataba de una torpe maniobra para rasguñar apoyos que podrían ser útiles en una contienda que se anuncia apretada.



Bueno, nadie salvo los petristas más ultras, como Gustavo Bolívar, quien, iniciado en la hermenéutica de esta nueva religión, dijo que él sí comprende “cada cosa que hace o dice” el candidato, así a los demás “les parezcan infantiles o equivocadas”. Petro es un “adelantado a su tiempo” que nosotros, simples mortales, no somos capaces de entender. Y él, Bolívar, estará con Petro “hasta el último día”. Esa fue su única deslealtad. Un verdadero discípulo lo acompañaría más allá del último día, aguardando su resurrección.



Salvo excepciones como esa, sin embargo, hasta los más devotos pactohistoricistas reconocieron que se había cometido un grave error.



Para colmo, el Miércoles Santo, día en que, según la tradición, Judas vendió a Jesús, apareció una grabación en la que ‘Marquitos’ Figueroa, un temible reo vinculado a varios asesinatos, presuntamente invita a votar por Petro. Aunque no hay motivos para creer que el Pacto Histórico tenga acercamientos con Figueroa, en el audio se usa la misma expresión, ‘perdón social’, que Petro defendió en su declaración sobre Iván Moreno. Debe de ser que Derrida está de moda en las prisiones del país.



A mi modo de ver, había un solo motivo para votar por el Pacto: que este representaba, en apariencia, una ruptura con la turbia política tradicional. Ese ha sido su principal argumento. Pero las alianzas que ha hecho, o buscado, a lo largo del camino demuestran que a esa colectividad no le incomoda asociarse con quien sea con tal de alcanzar el poder. Igual que cualquiera de los movimientos políticos que en Colombia han sido. No veo yo cambio ninguno allí. A lo sumo una mutación –¿la variante ómicron?– de los métodos de antes. Y las erráticas explicaciones de esta semana no le ayudan.



El Viernes Santo se rememora la lavada de manos del prefecto romano Poncio Pilato, de quien dice el ‘Diccionario de símbolos y mitos’, de José Pérez-Rioja, que representa “la sumisión a los bajos intereses de la política”. ¿Los amigos del Pacto reconsiderarán su respaldo a un proyecto que, antes de ganar, ya traicionó sus ideales? ¿O imitarán las prácticas higiénicas del gobernador de Judea?



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net



