Reflexiones sobre el malestar

Se termina el año con una sensación global de malestar que amenazaba con echar a perder la Nochebuena. En América Latina, la explicación de bolsillo para el inconformismo ha sido la desigualdad, razón válida pero insuficiente. Francia, por ejemplo, es un país igualitario y con salud y educación públicas de primera, pero eso no evitó las feroces protestas de los gilets jaunes. Es evidente que los indicadores económicos habituales, como el PIB o el índice de Gini, no bastan para entender el fenómeno. De hecho, toda la ciencia económica se me antoja insuficiente; habrá que apelar a otras disciplinas, como la psicología, para descifrarlo.

Algo que me llamó la atención fue que, en Colombia, las marchas fueron más persistentes en Bogotá, cuya propia alcaldía admite su impopularidad, que en ciudades con gobiernos más populares, como Medellín y Barranquilla. Me recordó un análisis que hace el reconocido investigador Camilo Herrera, de la firma Raddar. Cotejando datos de Gallup, Herrera encuentra que los colombianos no somos tan pesimistas como creemos. El problema es que los bogotanos están más descontentos que el resto del país y, al sacar el dato nacional, el peso demográfico de la capital se tira el indicador. Los barranquilleros y medellinenses son mucho más optimistas.



Una primera reflexión, entonces, es que los gobiernos locales importan. No todo el inconformismo es imputable a los gobiernos nacionales ni pueden ellos resolverlo todo. El liderazgo regional es determinante en la percepción de bienestar: la aldea global será local o no será.



Eso motiva una segunda reflexión. ¿Qué tiene tan descontentos a los bogotanos? Una causa palpable es el caos de la movilidad. Un capitalino pierde 272 horas al año en trancones, más que en cualquier otra ciudad del mundo. Y ese es el promedio, hay quienes pasan 2 o 3 horas al día desplazándose, tiempo en que podrían estar con su familia o haciendo alguna actividad productiva o placentera. El quebranto a la calidad de vida es descomunal.



¿Tendrá eso que ver con el malestar en las calles? Veamos: en Chile, las manifestaciones comenzaron por un alza en la tarifa del metro; en Ecuador, por un aumento del precio de la gasolina; en Francia, también. Después otros reclamos se sumarían a los iniciales, pero está claro que, para las ciudadanías del siglo XXI, la movilidad es un asunto crítico que, de no ser atendido, puede provocar un estallido social.



Muchos de mis colegas opinadores han interpretado las protestas colombianas en clave idealista: dicen que el país despertó, que el futuro comenzó, que una nueva generación ha tomado las riendas de su destino, etc. Yo, que pertenezco a la generación a la que el idealismo político se lo acribillaron el 18 de agosto de 1989, soy incapaz de ver el mundo de esa manera. No me fío de utopías, solo de soluciones concretas, necesariamente parciales. Una de ellas es que nuestras ciudades se tomen mucho más en serio la búsqueda de remedios radicales a la crisis de movilidad. De nuevo, la gobernanza local es decisiva. Ninguna capital regional puede seguir escurriéndole el bulto a la creación de sistemas de transporte público masivo puntuales, dignos, eficientes, prácticos, económicos y sostenibles. Con eso se matan dos pájaros de un tiro, pues se ataca también otra de las preocupaciones centrales de la era: el cuidado del medio ambiente.



Antes de cerrar esta última entrega del año, quiero agradecer a los amigos de esta columna su frecuentación. No ha sido fácil para ningún analista u opinador interpretar este 2019 lleno de ruido y de furia. Las críticas y comentarios de ustedes, los lectores, enriquecieron este espacio y, sobre todo, a su autor. A todos les deseo un 2020 lleno de alegrías, satisfacciones y paz interior.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net