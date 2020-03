Medidas audaces

Más adelante, cuando todo esto haya pasado, cada quien recordará los momentos en los que entendió, realmente entendió, no en la mente, sino en las vísceras, el significado de la pandemia. Esta semana tuve dos episodios así. El lunes escribí un tuit: “La medida más efectiva para que la gente deje de ir a eventos públicos en Barranquilla sería cerrar las (PÁGINAS) sociales de 'El Heraldo'”. Era solo una broma, dirigida a mis coterráneos, un chiste sobre la fama bien ganada que tenemos los barranquilleros de gustarnos el postureo y la figuración. Si no hay chance de salir en las fotos del periódico, ¿para qué ir a ningún lado?

Al día siguiente, sin embargo, sin relación alguna con mi tuit, sino en actitud consecuente con el aislamiento para prevenir el contagio de la covid-19, el diario había cerrado, transitoriamente, sus populares páginas sociales. Un inquietante caso de la realidad imitando la ficción.



El segundo episodio me cuesta más contarlo, pues fue descorazonador. El martes estuve en el cierre de la zona de restaurantes de un centro comercial, también como consecuencia de la epidemia. Unos 40 locales, normalmente llenos de gente, ruido, vida y luz, quedaron vacíos, apagados y lúgubres. La mayoría de los trabajadores, afortunadamente, no fueron despedidos, pues se espera que los establecimientos puedan reabrir dentro de unas semanas. Pero todo el mundo sabe que si el aislamiento se prolonga mucho tiempo, serán inevitables los despidos.

La mayoría de los propietarios de estos y otros negocios están preocupados, ante todo, por el pago de la nómina. Los salarios, junto con los impuestos y las obligaciones bancarias, son el desvelo de todo empresario. Por eso, ante la calamitosa caída de ingresos que sufrirán muchos sectores de la economía, el empresariado está con los pelos de punta. No hablemos ya de utilidades o dividendos; eso pasó al plano de lo irreal. La gran pregunta en la mente de todos es: ¿cómo haré para pagar mis obligaciones? Y si Pedro no le paga a Pablo y Pablo no le paga Juan, el efecto en cadena atravesará la economía entera, causando un incremento del desempleo y la pobreza.



Mientras escribo, el Gobierno anuncia un paquete económico que va en la dirección correcta: subsidios adicionales para la población vulnerable, facilidades para la compra de equipos médicos y alivio financiero para las personas y empresas con obligaciones crediticias. Sin lo último, en cuestión de semanas, muchas compañías entrarán en un shock de liquidez que las llevará a la quiebra.



Sin embargo, dada la magnitud de lo que viene, esas disposiciones pueden ser insuficientes. Urgen otras medidas, como evitar la desconexión de servicios públicos a empresas que se atrasen en el pago; garantizar que industrias críticas, como la alimentaria y la farmacéutica, puedan seguir funcionando y abasteciéndose; suspender el cobro de arriendo a comercios cerrados por la emergencia; postergar el pago de los impuestos IVA, ICA y predial hasta el segundo semestre, y adaptar la normativa laboral al aislamiento, eliminando por un tiempo ciertos costos, como los recargos nocturnos, para que las empresas puedan distribuir los turnos de trabajo y reducir el contacto entre personas.



Necesitamos medidas audaces. Como dijo el presidente Macron, de Francia, estamos ante lo más parecido a un estado de guerra. Es infantil afirmar, como afirman algunos, que la economía es una cuestión secundaria en esta crisis. La economía es lo que financia, entre tantas otras cosas, el cuidado de la salud. Si, en conjunto con la emergencia sanitaria, no nos ocupamos de la emergencia económica que reventará en poco tiempo, se propagará entre nosotros un patógeno más dañino y letal que la propia covid-19: el bacilo de la pobreza.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net