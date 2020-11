Comencemos por reconocer que es una genialidad. Aunque es casi seguro que el referendo anunciado por el senador Roy Barreras no cumplirá la promesa que encabeza el cartel, la revocatoria del Presidente, no deja de ser una jugada maestra de oportunismo político.

El anzuelo de la propuesta es un paquete de medidas populares: universidad gratuita, salario garantizado para los más pobres y defenestración del Presidente; melodías de Hamelín que no fallarán en arrastrar a miles de personas a las urnas. La genialidad, sin embargo, está en hacerlo coincidir con el lanzamiento del nuevo movimiento político del senador, el alucinógenamente denominado LSD.



Que el senador Barreras cambie de partido no tiene nada de particular. Ya ha cambiado varias veces de carril, ocupando siempre el más propicio para adelantar. De hecho, el partido al que pertenecía hasta hace unos días, el de ‘la U’, más que un movimiento ideológico, es una señal de tránsito. En la costa Caribe les decimos así a los ‘retornos’ en las carreteras: ‘una U’. Y al acto de retornar, ‘hacer la U’ o ‘hacer una vuelta en U’. El senador Barreras, quien también es ciudadano estadounidense, seguro lo entiende, pues allá también dicen así: ‘U-turn’.

¿Y habrá algo que represente mejor al senador y su expartido que esa maniobra vial que consiste en cambiar súbitamente de dirección? Allí todos han andado en un sentido y se han devuelto y se han vuelto a devolver desde que lo fundaron, cuando la U era la U de Uribe, que después se convirtió en la U de la ‘Unidad Nacional’ de Santos. No ha habido en la historia del país un movimiento político mejor llamado que el Partido de la (vuelta en) U.



Pero, como sabemos, demasiados retornos lo dejan a uno mirando de nuevo en la dirección inicial, así que, a menos que la intención sea esa, toca cambiar de vehículo. Y qué mejor manera de estrenarlo que con una atractiva promoción de lanzamiento, un cinco-en-uno que promete revocatoria del Presidente, ingreso, educación y pensión garantizados y, de ñapa, la extensión del acuerdo con las Farc hasta 2034.



No me sorprende, por cierto, que tras cuatro años de la firma de los acuerdos ya quieran prolongarlo cuatro años más. Toda burocracia estatal desarrolla los apéndices políticos necesarios para su supervivencia. Detrás de cada programa o entidad hay puestos, contratos y clientela, así que siempre habrá algún político dispuesto a ayudarlo a eternizarse.



Cada una de esas medidas requeriría un examen serio, pues se trata de reformas profundas del Estado y sus finanzas, que sería irresponsable someter a simple consulta popular sin considerar –y explicar– sus posibles repercusiones y costos de oportunidad. Pero no hace falta entrar en la discusión sobre la conveniencia y viabilidad de las medidas para señalar que el ‘Royferendo’ es más un acto de oportunismo que una iniciativa sincera de reforma. Basta ver la propuesta que lo encabeza, la revocatoria del Presidente.



Como esa figura no existe en la Constitución, primero habría que crearla. Solo entonces se podría someter a votación. Como todo eso requiere trámites, revisiones, debates y consensos, es casi imposible que llegue a tiempo para afectar a Iván Duque. Es decir, alborotaríamos más los ánimos, profundizaríamos la polarización y distraeríamos al país de los urgentes problemas del momento, para que al final no pase nada.



Dicen los que saben de alucinógenos que hay que usarlos en ambientes amables y positivos, que inspiren tranquilidad y confianza. De lo contrario se corre el riesgo del ‘mal viaje’: sensaciones agudas de ansiedad, pánico y paranoia. Si el senador Barreras quiere que el país conozca el LSD, no debería alimentar la crispación nacional. No vaya a ser que nos meta en un mal viaje a todos.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net