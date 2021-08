Había empezado a escribir sobre cambio climático, tras conocer el reporte de la ONU sobre nuestro recalentado planeta. Pero entonces vi la diatriba que el actor Bruno Díaz le dedicó al senador Gustavo Bolívar, a quien acusa de haber estafado a su difunto hijo, y comencé otra vez de cero.



Solo conservé el título.

No juzgo a Díaz. Nadie que no lo haya vivido puede entender el dolor de un padre que ha perdido a un hijo. Pero su video me hizo pensar sobre la forma como, en estos tiempos de redes sociales, un hecho que antes habría quedado en la esfera de lo privado salta a la esfera pública, e incluso la trasciende. Alcanza un nuevo estado de la materia, el de la ‘viralidad’, que se caracteriza por la difusión exponencial del suceso y su manoseo y trajín por parte de todos.



Cuando un episodio negativo alcanza esa masa crítica, detona una reacción en cadena que multiplica la ira y el rencor. Bolívar se defendió, como era su derecho. Con mayor o menor credibilidad, según el bando en el que uno estuviera. Pero al otro día se desquitó con la alcaldesa Claudia López, a quien llamó “rastrera” y “mediocre” por sugerir que él era responsable de “radicalizar jóvenes” durante el paro nacional.



Hace poco, la jauría la emprendió contra la comediante Alejandra Azcárate, conocida por su humor cáustico y despreciativo, cuyo esposo figuraba de representante legal de una empresa enredada en un presunto caso de narcotráfico. La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, aprovechó para sacarse un clavo. En 2019, Azcárate había dicho que la Fiscalía debía actuar contra Barrera por vandalizar una estación de TransMilenio (acaba de ser condenada a cinco años de cárcel por eso). Ahora que Azcárate dijo que, tras el problema de su esposo, había atravesado “los sótanos del infierno”, Epa sampleó la frase, la grabó sobre una pista de guaracha y subió la canción a su cuenta de Instagram.



Días antes, otro comediante, Alejandro Riaño, adorado por muchos, sobre todo en la izquierda, por sus burlas al establecimiento, salió en defensa de Azcárate. Fue tal la furia de las redes que de la noche a la mañana pasó de ser un genio de la sátira, el Jaime Garzón de su generación, a ser llamado uribista de clóset.



¡Cuánto encono! Pienso en Keyser Söze, el oscuro villano de la película de 1995 ‘Los sospechosos de siempre’, un ser tan vengativo que no le bastaba con aniquilar a sus enemigos, tenía que destruir también a sus familias, a sus amigos, a los amigos de sus amigos y hasta a quienes les hubieran pedido plata prestada.



Pero aquello era cine de ficción y esto, el país en que vivimos. Un país en el que nos atragantamos de crispetas viendo cómo otros se lanzan a la yugular de sus rivales sin tolerancia, ni mesura ni respeto. Sin la cacareada ‘proporcionalidad’ que le exigimos a la Fuerza Pública, pero que nos pasamos por la faja en el ámbito privado, hoy expuesto al mundo por las redes y que es, como dice Díaz en su diatriba, donde se conoce “la verdad verdadera del humano”.



En eso está convertido el ‘debate público’, en una guerra de tierra arrasada, en la aniquilación moral del adversario, que se justifica según la tribu a la que uno pertenezca, en un apetito por la destrucción que alimentamos de aplausos y de ‘likes’ porque nos parece divertidísimo... hasta el día que le toca a uno. Este país se ha salvado de la autodestrucción más de una vez, pero que no se diga que no seguimos intentándolo.



Según la ONU, hacia el año 2100 el mundo entero se parecerá a los sótanos del averno por los que anduvo Azcárate. Me parece un pronóstico optimista, al menos en el caso colombiano. Al paso que vamos, no llegamos tan lejos. Y no será precisamente el calentamiento de la atmósfera lo que nos calcine.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net



(Lea todas las columnas de Thierry Ways Romero en EL TIEMPO aquí).