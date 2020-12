Los personajes del año

Cada doce meses, por esta época, los medios de comunicación destacan al individuo o colectivo que consideran el ‘personaje del año’. Y de todos los seleccionados en el mundo, el que goza de más prestigio es el person of the year que ocupa la portada de la influyente revista estadounidense Time.

Siempre he imaginado que esa decisión es el resultado de un escarpado debate en la publicación. ¿Gana quien más impacto positivo produjo en el mundo o quien más impacto produjo, punto? A veces ha sido lo segundo, como en 1938, cuando fue escogido Adolfo Hitler. Este año, sin embargo, pensé que el veredicto sería muy simple y que no había casi nada que discutir. Pero Time me decepcionó al elegir al descafeinado candidato ganador de la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, y a su vicepresidenta, Kamala Harris.



La decisión me recordó el premio Nobel de la Paz que le dieron a Barack Obama en el primer año de su mandato, sin saber si Obama contribuiría a la paz del mundo o no. Del mismo modo, no sabemos si Biden y Harris serán buenos gobernantes, pues ni siquiera se han posesionado. Pero hay un sector de la opinión pública, al que pertenecen gran parte de la prensa y de los notables que fungen de jurados en los premios prestigiosos, que padece una condición psicológica que podríamos llamar ‘fetiche de historicidad’. Cualquier suceso que se pueda describir como ‘histórico’ les produce un estremecimiento especial; les hace vibrar las antenitas de vinil. Y claramente tanto la victoria de Obama como la de Harris (a quien, sospecho, va dirigido el reconocimiento de Time más que a Biden) fueron ocasiones históricas. Sin embargo, creo que, no obstante el importante simbolismo de la llegada de una mujer a la vicepresidencia de EE. UU., el personaje del año –de este año 2020– estaba en otra parte.

¿En qué parte? En los hospitales y las unidades de cuidados intensivos, en los laboratorios y las entidades administradoras de la salud. El título de personaje del año no puede ser sino para el colectivo conformado por el personal sanitario de todas las naciones: las médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, administradores y demás trabajadores de la salud que fueron el primer frente de batalla contra el virus invasor. Y junto con ellos, los investigadores que rastrearon la pandemia y los que desarrollaron y fabricaron la vacuna más rápida de la historia. Y las autoridades sanitarias del nivel nacional y regional, y los profesionales de salud ocupacional que se encargaron de la bioseguridad en los sitios de trabajo. Y que no se me olviden los voluntarios que se dejaron inyectar, para probarlas, las primeras vacunas anticovid.



Por estos días hizo carrera en Colombia la idea de que a los funcionarios públicos que consiguieron los primeros millones de dosis de vacuna para el país no debemos agradecérselo, pues “simplemente estaban haciendo su trabajo”. Y “para eso les pagamos”. Reconocerles su gestión, explicaron los tacaños de la gratitud, es señal de lambonería o, peor, de ser una ciudadanía “sumisa”.



Pues, allá ellos. Estamos en diciembre, el mes menos apropiado para dosificar el agradecimiento con cucharita de café. Y así no lo estuviéramos, yo, por mi parte, sí me siento imbuido de una amplia gratitud hacia quienes obtuvieron la vacuna para el país y a quienes, por el bien de todos, les deseo éxito en la titánica empresa de logística y distribución que les aguarda. A ellos y al personal médico y farmacológico que mencioné arriba, que son los verdaderos personajes del año 2020, les envío desde aquí un sentido ¡gracias! por su heroísmo discreto. Y les deseo la feliz Navidad que se merecen, este año más que nunca.



Y a los lectores de este espacio, también.

THIERRY WAYS

@tways / tde@thierryw.net