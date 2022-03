La hamaca angosta

El sentimiento con el que amanecieron el lunes quienes apoyaron a la Coalición Centro Esperanza, fuera que lo hicieran por convicción o, en algunos casos, como el mío, por el pragmatismo de creer que era la mejor manera de evitar el salto al vacío que significa Gustavo Petro, y esto pese a no pocas reticencias sobre algunos de los integrantes del movimiento y sus propuestas (o la ausencia de ellas)... ese sentimiento del lunes, decía, se condensa en cinco letras: rabia.



Rabia por haber entregado la mejor carta contra la demagogia petrista a una campaña que parecía poseída por uno de esos trastornos autoinmunes en los que el organismo se agrede a sí mismo.

Y no solo eso. La CCE nunca aceptó que, para ser de ‘centro’ de verdad, no bastaba con representar a la centroizquierda, hacia la que gravitaba por inercia, sino que debía hacer un esfuerzo por conquistar a la centroderecha, sin la cual no era sino un colectivo de izquierda más. Un colectivo de izquierda más en un campo en el que ya había un amo y señor de la izquierda, que dejaba poco espacio al resto. La CCE se apropió tan solo de una exigua franja de ese territorio, de un centro estrecho. Si me disculpan la impudicia de la automención, recordaré que hace unos meses escribí una columna llamada ‘Una hamaca grande’, donde advertía justamente sobre ese desenlace. Lo que tejió la CCE fue lo contrario: una hamaca angosta.



Lo peor es que no han aprendido. En la entrevista que le dio el lunes a La W, Sergio Fajardo dejó claro que su estrategia para las próximas semanas será seguir enfrentándose a Iván Duque. Es decir, seguir haciéndole campaña a Petro. Porque otra cosa que no entendieron es que pasársela atacando a la centroderecha no solo los alejaba de ella, sin la cual no había victoria posible, sino que no le sumaba votos al centro, sino a Petro, quien encarna mejor el descontento con el statu quo.



Esto ya es agua bajo el puente, pero es un detalle revelador: ¿había cabida en la CCE para los críticos del acuerdo con las Farc? No, no había. Solo había certeza sobre la inmaculada perfección de ese documento. ¿Será que puede llamarse de ‘centro’ un movimiento que excluye la opinión de quienes fueron mayoría –por escaso margen, pero mayoría– en una de las decisiones más gruesas de la historia reciente del país?



El fracaso electoral del domingo pone fin a este modelo de centro, que mucho peleó y poco propuso. Los movimientos políticos, como las centrales nucleares, necesitan una fuente de energía. La CCE supo censurar, con razón, el ponzoñoso plutonio del populismo, pero lo sustituyó por el urticante uranio de la suficiencia moral. Eso nos trajo a donde estamos.



¿Dónde estamos?



Quienes, como dije al comienzo, nos convencemos cada día más, con cada disparatado anuncio, con cada tren volador, con cada propuesta de imprimir billetes, de renunciar a los ingresos del petróleo, de subir los aranceles a la comida, de privilegiar el modelo pensional más insostenible en el largo plazo, de argentinizar la economía... quienes nos convencemos cada día más de que el Pacto Histórico será histórico para el país, sí, pero por las razones equivocadas, nos encontramos ante una disyuntiva que difícilmente podría ser peor.



Las dos opciones son: que Sergio Fajardo ascienda meteóricamente antes de la primera vuelta en mayo –lo que pinta más incierto que el tren elevado Buenaventura-Barranquilla– o que se intente derrotar a Gustavo Petro desde la derecha, que siempre fue el peor de los escenarios, el que desea él. Sería la repetición de 2018, pero esta vez con una polarización más inclinada a la izquierda que a la derecha.



Ahora que el centro se quedó sin esperanza, sin embargo, quizá sea la única apuesta posible.



THIERRY WAYS

(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí).