La glándula del estatus

He notado que hay personas que no toleran que se hable de la corrupción como un problema social complejo y sistémico –como la pobreza o el cambio climático, por ejemplo–. Solo aceptan que se aborde en clave moralista. No es admisible que sea un defecto de fábrica de la naturaleza humana, solo puede entenderse como una enfermedad o desviación moral. “Un cáncer”, según la metáfora de rigor. Que solo afecta a los demás, por supuesto: las personas en cuestión están inmunizadas desde la cuna.

Esas personas son un gran tesoro para el columnista, pues gracias a ellas tiene garantizada una buena cosecha de likes y aplausos siempre que los requiera. Basta con despacharse una potente invectiva contra los corruptos, algo nunca difícil de hacer, cargada de epítetos y llamados a la revolución ética en la sociedad. Y listo el pollo. Una reverencia, y a recibir ¡vivas! de la galería.



Esas columnas de trillada indignación me suelen parecer llanas y repetitivas. Pero lo más grave es que nos atrapan en una dinámica de indignación y aplauso que nos impide abordar el problema desde nuevos ángulos, bajo otros considerandos, que es quizá lo que está haciendo falta para enfrentarlo.

A diferencia de lo que se piensa, al Homo sapiens no lo motiva el dinero: lo motiva el estatus. Es cierto que, en sociedades relativamente pobres, como la nuestra, el dinero y el estatus están correlacionados. Pero en otros contextos, cuando las necesidades básicas están suficientemente satisfechas, los humanos persiguen todo tipo de valores no monetarios, cuya posesión jerarquiza también la sociedad: títulos de nobleza, condecoraciones y medallas, likes y seguidores, piercings y tatuajes, amantes fotogénicos, conchas marinas, cráneos de guerreros enemigos, segundos lugares en concursos literarios o diplomas de posgrado. El respeto de la tribu que confieren a su poseedor es más significativo que el oro y la plata.



La sanción social, o menoscabo del estatus, por tanto, puede ser un disuasivo más eficaz contra los corruptos que la prisión o la devolución de lo robado (que convincentemente defendió José Manuel Acevedo hace dos semanas). En Colombia, la sanción social efectiva no existe. Sí, a los corruptos los insultan por las redes y trapean con su nombre los andenes, pero en sus comunidades, donde realmente cuenta, siguen gozando de respeto e, incluso, prestigio. Poderosos políticos y contratistas, cuyas mañas son vox populi, son tratados como irremplazables prohombres de la sociedad. Clientelistas de toda la vida son recibidos con viandas, vítores y voladores al arribar a los barrios populares. Nada cambiará mientras perdure la colombiana costumbre de comentar en privado y lambonear en público.



Glaucón, dialogante en La república de Platón a quien Moisés Wasserman recordó en estas páginas hace unos meses, sostiene que las personas se preocupan más por su reputación que por la veracidad de esa reputación. Tener fama de bueno es más importante que serlo. Suena cínico, pero saberlo resulta muy útil, como explica el psicólogo social Jonathan Haidt en La mente de los justos. “El principio más importante para diseñar una sociedad ética”, dice, es el riesgo reputacional de los malhechores.



No creo que la receta funcione cuando hay necesidades básicas inatendidas, por lo que hay que trabajar también en el enriquecimiento material de la población (que se convierte, así, en otra herramienta contra la corrupción). Pero una vez alcanzado cierto peldaño de prosperidad, la sanción social es más temible que las leyes y los barrotes. Le pega a la glándula del estatus, que es donde a los humanos más nos duele. No será la cura contra el cáncer que pide la galería, pero puede ser algo mejor: una vacuna efectiva.

@tways / tde@thierryw.net