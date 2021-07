Despertamos el miércoles con la noticia del asesinato en la noche del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Por culpa de esas asociaciones libres e impertinentes que hace el inconsciente, lo primero que se me vino a la cabeza fue una canción de 1993 de Caetano Veloso y Gilberto Gil, que lleva el nombre de ese país. El famoso cantautor uruguayo Jorge Drexler dijo alguna vez que era “la mejor canción de la historia”.

Lo curioso es que ‘Haití’, la canción, no es sobre Haití, el país, sino sobre Brasil, de donde son Caetano y Gil. La letra es un amargo rap que habla de racismo, exclusión, violencia y pobreza en el gigante suramericano. La conexión antillana aparece en el coro. Después de narrar una serie de injusticias en la sociedad brasileña, Veloso se detiene y, de la nada, le pide al oyente que “piense en Haití” y “rece por Haití”. Porque, añade: “Haití es aquí”. Aunque enseguida corrige: “Haití no es aquí”.



Haití no es ‘aquí’, claro, porque ‘aquí’, en la canción, es Brasil. Pero lo que Caetano y Gil transmiten con su ambivalencia es que, en cierto sentido, Brasil sí está en Haití (o Haití en Brasil). ¿En qué sentido? En el sentido de lo que ese país representa en la región: la más fallida de las naciones fallidas, la del peor índice de desarrollo humano del hemisferio, la “Somalia en las Américas”, como la describió un analista de allá. Un país donde todavía asesinan presidentes a sangre fría en la madrugada. Muchas de esas cosas existen también en nuestro relativamente desarrollado Brasil, querían decir los cantantes. No nos creamos tan mejores.



Lo más parecido a la pobreza haitiana en mi entorno cercano es el corregimiento de Tasajera, en el municipio de Puebloviejo, Magdalena. Fue allí donde, hace un año, ocurrió una tragedia feroz, de la que el abandono estatal no es inocente. Un grupo de pobladores intentó saquear un camión cisterna lleno de gasolina que se había volcado al lado de la vía. Una chispa salida de quién sabe dónde hizo arder el combustible y el vehículo estalló. Medio centenar de personas murieron como consecuencia de la explosión.



Tasajera no es el único lugar de Colombia en esas condiciones, por supuesto. Pero es difícil de entender que semejante enclave de miseria exista al lado de los paraísos turísticos de Santa Marta, al este, y la urbe industrial y comercial de Barranquilla, al oeste. Al igual que sucede con los barrios pobres de Cartagena, aquí no basta la explicación –que sí vale para regiones como el Chocó– de que tenemos “más territorio que Estado”. Estas villas miseria están cerca de centros urbanos importantes.



Desde hace años, cuando tengo la oportunidad de conversar con expertos en desarrollo, me gusta plantearles una pregunta-desafío. Supongamos que usted es el rey legítimo de Tasajera, les digo. Tiene poder y presupuesto razonables para hacer más o menos lo que quiera. ¿Cuál sería el primer paso para ayudarla a salir sosteniblemente de la pobreza? ¿Por dónde comenzaría? He recibido varias respuestas a esa pregunta, pero ninguna muy concluyente. Eso no necesariamente es un fracaso de los expertos. El desarrollo es endiabladamente difícil. Pero sitios como Tasajera merecen que los miremos con nuevos ojos, con nuevas ideas, como laboratorios donde poner a prueba innovaciones en política social y económica. ¿Por qué no intentarlo? No tienen casi nada que perder, tristemente.



Vuelvo a la canción. Haití ¿es aquí? Claro que no, diríamos. Una cosa es Colombia en 2021, y otra, el país que comparte isla con la República Dominicana: confunda pero no ofenda. Y, sin embargo, parajes como Tasajera se le asemejan bastante. Y parece que en el asesinato de Moïse participaron mercenarios colombianos. Y hace 15 días acá también trataron de matar al Presidente.



¿Es aquí?



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways / tde@thierryw.net