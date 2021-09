Del lado francés de mi familia aprendí que hacer mayonesa en casa es una cuestión de honor, por lo que, muy temprano, mis hermanos y yo recibimos de mi mamá la necesaria formación técnica. Lo traigo a colación porque ese conocimiento, más que cualquier otro, me faculta para analizar la entrada de Alejandro Gaviria en la campaña presidencial.

La fórmula es sencilla: aceite, vinagre o limón, sal, uno que otro condimento y una yema de huevo. Pero hay que mezclar con cuidado. Esto último es esencial, pues quien emprende una mayonesa emprende un proyecto político: la tarea, nunca sencilla, de unir elementos que se repelen, que preferirían no estar juntos, que nacieron para no mezclarse, como el agua (del vinagre o el limón) y el aceite. Cuando se logra –en mi caso, con el apoyo de una pequeña batidora eléctrica– nunca deja de parecer un sutil milagro cotidiano.



El secreto es el huevo, el ingrediente mágico que liga el agua y el aceite y forma con ellos algo llamado una emulsión. Este es, gastropolíticamente hablando, el primer reto de Gaviria. ¿Será capaz de ser el agente emulsionante que una a los heterogéneos ingredientes del ‘centro’?



El centro, en efecto, necesita a alguien que lo aglutine. Como dije hace unas semanas, si su candidato pasa a la segunda vuelta, tiene grandes probabilidades de ser el próximo presidente. Pero, para eso, el movimiento necesita tomar forma y tomar partido. Tiene que superar la dispersión de precandidatos de propuestas a veces gaseosas, a veces incompatibles entre sí, a veces mejor representadas por alguno de los otros bandos. Quien quiera liderar al centro tendrá que ser capaz de amalgamar a todas esas personalidades que hoy están juntas, pero no revueltas. Unirlas y darle forma, cuerpo y textura a un programa político.



Gaviria podría ser. Es uno de los intelectuales más respetados del país; un académico experimentado e inteligente que no se ha pasado la vida encerrado en la torre de marfil. Ha ocupado cargos, como el Ministerio de Salud, que requieren toma de riesgos y capacidad de ejecución. Ha escrito libros populares, en el buen sentido de la palabra. Pasó por el sector público sin sombras ni escándalos. En los pocos días que lleva como candidato, ha mostrado una vena proselitista que no se le conocía. Goza, por el momento, del viento de cola de la novedad. Y su ingreso en la campaña sin duda galvanizó la contienda.



Pero hay varios obstáculos en la vía. Gaviria se lanzará por firmas, lo que le da cierta independencia, pero tarde o temprano gravitará, como es natural, hacia la Coalición de la Esperanza, para disputarse dentro de ella, o contra ella, la candidatura del centro. Habrá que ver si es posible hacer mayonesa con aceite de girasol: los girasoles del Verde, que no siempre se sabe hacia qué astro se orientan, si hacia las estrellas de la Coalición o hacia el rey sol del Pacto Histórico.



Gaviria deberá sopesar el riesgo que supondría el apoyo del Partido Liberal, que podría borrarle el lustre de candidato ‘alternativo’. Está por verse, además, si conseguirá adeptos más allá de las clases medias y medias altas chapinerunas (y sus homólogas fuera de Bogotá); es decir, si logrará sintonizarse con la Colombia rural y de provincia. Y aunque uno esperaría que el exrector tuviera más fuerza entre los estudiantes, la encuesta Pulso País de esta semana arrojó un resultado curioso. Le va mucho mejor entre los mayores de 35 (45 % de favorabilidad) que entre los jóvenes de 18 a 34 (33 %). Lo contrario le sucede a Petro.



¿Será Gaviria el factor X, el ingrediente secreto, el agente emulsionante que consiga cuajar la mayonesa centrista? Es temprano para saberlo. Pero la clave, como me enseñaron, estará en mezclar los ingredientes con cuidado.



