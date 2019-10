Gol de ‘Tino’ libre

El martes, en medio del furor por la indagatoria de Álvaro Uribe ante la Corte Suprema, el país recibió una lección de civismo y razonamiento político. Y no provino de algún académico, jurista, político o líder de opinión, sino de un famoso exdelantero del futbol internacional.

Todo comenzó cuando Faustino Asprilla subió a su cuenta de Twitter un video en el que elogia a Uribe. Como era de esperarse, la red explotó en reacciones a favor y en contra. Una de las críticas vino de Tostao, cantante de la potente banda del Pacífico colombiano ChocQuibTown: “¡¡No jodás, Fausto!! ¿Y todos los muertos que puso para hacerte creer a vos qué había esperanza? ¿¿Esos inocentes qué??”.



Asprilla respondió: “Tosti, te respeto y me gusta tu música. Me parece irresponsable que culpes a otra persona de asesinatos y calumniar de esa manera, antes que cualquier cosa debe estar tu responsabilidad como figura pública. Saludos, pana”. Y firmó con un amistoso emoji de choque de puño.



La respuesta del Tino es una lección concentrada de cultura ciudadana para la era de las redes sociales. Primero, le contesta al contradictor con respeto, sin descalificarlo. Segundo, le recuerda que es necesario abordar los temas con hechos demostrables y no con especulaciones temerarias, por más que estas encajen con narrativas políticamente atractivas. Sobre todo en estos tiempos de fake news. Sobre todo cuando se tiene mayor responsabilidad por ser una figura pública.

Al senador Gustavo Petro tampoco le gustó el apoyo de Asprilla a Uribe. Le dijo: “Faustino, uno de los movimientos que más discriminación han producido en el pueblo afrocolombiano, después de los esclavistas, es el uribismo. La emancipación del pueblo negro comienza por dejar de pensar como el blanco esclavista”.



Sabíamos que Asprilla era un mago del balón, pero no sabíamos que dominaba también el jiu-jitsu argumentativo: el arte de usar las razones del adversario en su contra. Y lo hizo con una elegancia y claridad conceptual nada habituales en la política nacional.



“La emancipación de un pueblo es no dejarse esclavizar por la nuevas ideologías del socialismo de siglo XXI”, comenzó, haciéndole el quiebre a la histeria antiuribista de Petro, que ve en Uribe la causa de todos los males del mundo, hasta del esclavismo. Y le pasó el balón entre las piernas al recordarle que, en nuestra época, lo más parecido a la esclavitud ha sido la opresión del chavismo, que Petro entusiastamente apoyó.



Despejada la marca, el delantero lanzó la pelota hacia adelante: “Atizar el fuego del racismo por yo ser negro es racista”, dribló. Tiene razón. Es racista invocar el racismo en una discusión sobre cualquier tema simplemente porque el interlocutor es negro. Es racista pretender que el color de piel de una persona determine su ideología política. Es racista suponer que un afrodescendiente no es libre de ser uribista, como sería racista suponer que no es libre de ser petrista. El tuit de Petro no es más que una aplicación de la vieja idea marxista de la ‘falsa conciencia’. Consiste en que el salvador le explica al oprimido: “Usted mejor no piense, no opine, usted no sabe, usted está alienado. Yo le digo lo que le conviene”.



En el lenguaje de las ciencias sociales, se diría que esa actitud despoja al otro de su ‘agencia’. Eufemística y opaca, la jerga académica siempre pega en el palo. Pero no Asprilla. Como buen artillero, no perdona. Su anotación sería nítida y elocuente, como el golazo que liquidó el invicto de 58 fechas del ‘invencible’ AC Milan en marzo de 1993. “Yo también pienso –remató–, y no como los blancos comunistas”. Balón al fondo de la malla. ¿Pues habrá algo más condescendiente, más discriminador, que el político que dice: “Déjeme, yo pienso mejor por usted”?

