Gabo en Netflix

Dicen que el libro siempre es mejor que la película, pero no es cierto. Ahí está El Padrino, una novela floja de la que salieron dos largometrajes estupendos. Es mucho menos frecuente, eso sí, que una gran novela se convierta en un gran filme. Por eso recibí con inquietud la noticia de que Netflix obtuvo los derechos para hacer una serie de Cien años de soledad. ¿No dijo alguna vez el propio Gabo que no quería que esa obra fuera llevada al cine?

Hay cosas para las que el lenguaje audiovisual es más eficaz que la literatura. La representación del surrealismo es una de ellas. La reciente Roma, de Alfonso Cuarón, por ejemplo, lo emplea contenidamente, pero con gran expresividad. Hay ecos de surrealismo fellinesco en la escena en la que Cleo, la protagonista, llega a un descampado en un barrio pobre y un hombre bala, disparado de un cañón, atraviesa el fondo del plano. Y a Buñuel le habría agradado la figura del hombre disfrazado de Krampus, un peludo monstruo mitológico, que avanza entre pobladores que tratan de apagar con baldes de agua el incendio de un bosque.

No la tienen fácil, pues, los realizadores de Cien años, pero una cosa cuenta a su favor: que harán una serie, no una película.

Por esa afinidad con la imagen surrealista, es viable llevar a la pantalla el inicio de Cien años de soledad, el momento memorable en el que el futuro coronel Buendía conoce el hielo. Pero a renglón seguido comenzarían los problemas. ¿Cómo mostrar las piedras “pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos” del río que bordea Macondo? Podemos enfocar la cámara en unas rocas grandes y lisas, ¿pero cómo vestirlas del aspecto paleolítico con que el autor sugiere la génesis antiquísima, deliberadamente anacrónica, del pueblo?



Para otros retos de la novela, el cine peca por exceso de aptitud. Cien años, como se sabe, es la obra cumbre del llamado realismo mágico, y el cine no tiene rivales en la representación de la fantasía. Por eso funcionan bien las adaptaciones de historias como El señor de los anillos, Harry Potter, Alicia en el país de las maravillas, etc.



Pero el realismo mágico no es lo meramente fantástico, sino algo más subversivo: la irrupción aceptada de lo fantástico en la cotidianidad. Haciendo uso de efectos especiales, es sencillo mostrar a Remedios la bella ascendiendo al cielo. Lo difícil de transmitir en el lenguaje fílmico es, justamente, el componente ‘mágico’ de la novela: que esos acontecimientos inverosímiles no perturban más de la cuenta la vida del pueblo y son aceptados por sus habitantes con la misma naturalidad que los partos y los decesos. La fuerza de Cien años consiste en convencernos de que Macondo no está ubicado en un universo ficticio, como Narnia o la Tierra Media, sino en la cotidianidad de América Latina.



Una preocupación final es que los personajes de la novela, que hasta ahora solo hemos conocido a través de nuestro ojo interior, queden reducidos al actor o la actriz que los interprete en la serie. Ese potencial acotamiento de la imaginación me hace pensar que quizá sea mejor evitar verla, aún no me decido. Afortunadamente, la olvidable versión que se hizo de El amor en los tiempos del cólera no contaminó para siempre a Florentino Ariza de Javier Bardem.



No la tienen fácil, pues, los realizadores de Cien años, pero una cosa cuenta a su favor: que harán una serie, no una película. Siempre pensé, como Gabo, que un largometraje inspirado en su libro era una empresa tan inauspiciosa como los experimentos alquímicos de José Arcadio Buendía. El formato serial, similar al de la telenovela (que Gabo admiraba), es más apropiado para llevar a la pantalla esas colosales construcciones llamadas novelas ‘totales’ que son las grandes obras de Proust, Tolstói, García Márquez y otros. Solo la extensión de una serie puede hacerles justicia a las premoniciones de los pergaminos de Melquíades.



