¡Estatícese!

Se publicaron por fin las peticiones del Comité Nacional de Paro. Digo por fin porque llevaban días lanzando consignas sobre sustantivos abstractos como ‘salud’ y ‘educación’, y miles de colombianos se preguntaban, con razón, ¿bueno, pero en concreto qué es lo que piden?

Ya lo sabemos. Y me pregunto si todas esas personas que marcharon masivamente, sobre todo en los primeros días, se sienten representadas por la agenda que han dado a conocer. Hay muchas perlas en el documento. Destacaré solo algunas.



Pide el comité que se defina una tasa de interés especial para crédito de vivienda, “acorde con los ingresos reales de las personas” y con “enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres y étnico”. ¿Quiere decir eso que la clase media, que tiene mayores ingresos que la clase obrera, debe pagar créditos más caros para tener casa? ¿Estarán dispuestos los bancos a prestarles a los pobres a esas tasas reducidas? ¿Si un matrimonio toma un crédito a nombre de la señora, sale más barato que si lo toma el señor?



Se pide “realizar periódicamente investigaciones científicas” sobre sida y VIH. Comparto tan loable propósito, pero ¿por qué no sobre cáncer, diabetes o paludismo? ¿Por qué se discrimina a nivel estatal contra otras enfermedades que ameritan también que se investigue sobre ellas?

Me pregunto si todas esas personas que marcharon masivamente se sienten representadas por la agenda que ha dado a conocer el comité del paro. Hay muchas perlas en el documento

Se solicita que Colombia salga de la Ocde, una organización que promueve buenas prácticas económicas y sociales. ¿Con qué fin? ¿Preferimos las malas prácticas? Se exige que el Gobierno dé trámite “inmediato” a los proyectos de ley anticorrupción y que garantice su aprobación. ¿Garantice? ¿Perdón? El único sistema en el que el Ejecutivo puede “garantizar” la aprobación de sus proyectos es una dictadura. ¿Son afines los promotores del paro a los regímenes totalitarios? ¿Están de acuerdo los marchantes que los apoyaron con un Estado en el que el Ejecutivo pueda exigirle leyes al Legislativo?



Se pide diálogo con “todos los grupos armados”, particularmente el Eln, pero se exige que se desmantelen y judicialicen penalmente las “estructuras paramilitares”. ¿No hay ahí una contradicción? ¿No son todos los grupos armados culpables de atrocidades y, por tanto, merecedores de la misma dureza, o la misma lenidad? ¿Hay unos moralmente superiores a otros?



Se pide, ante todo, la estatización de muchas cosas. De Ecopetrol (“debe ser 100 % estatal”), de la salud, de los servicios públicos, etc.: el documento es una receta para una hipertrofia monstruosa del Estado colombiano. El Gobierno, dice, “no adelantará proceso alguno de... enajenación de bienes del Estado”. ¿Si un municipio posee un edificio o un vehículo que no necesita, queda prohibido venderlo a un particular? ¿No se podrán enajenar ni siquiera los bienes que le incauten al narcotráfico?



¿Y con quién se entenderá este Estado hipertrófico? ¿Quiénes modularán el omnímodo leviatán que se plantea construir?



Adivinaron bien: las organizaciones que conforman el comité del paro.



Solo hallé un punto, el 3g, que me hinchió de entusiasmo, tanto que, de haberlo sabido, habría marchado para apoyarlo: “Eliminación del impuesto del 4 por mil”.



Pero vuelvo sobre la nacionalización de la salud y los servicios. Tengo edad para acordarme de cuando había que ofrecerle algo –verbigracia, una gallina– al gamonal político de turno con tal de conseguir una cama para un familiar en el hospital del Seguro Social, y recuerdo muy bien la precariedad de los servicios de agua, luz, telefonía y alcantarillado en la Barranquilla de mi infancia. El modelo actual, en el que conviven actores públicos y privados, tendrá muchos defectos, pero lo que había antes era catastróficamente inferior. Para quienes conocimos aquello, es inconcebible que haya quienes quieran regresar al pasado.

@tways / tde@thierryw.net