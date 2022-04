Érase una vez en el Oeste

En 1897, el crítico literario Jean Lorrain publicó una reseña negativa sobre una obra de Marcel Proust que, para más inri, insinuaba la homosexualidad del novelista. Eso era probablemente cierto, pero aún era tabú en aquel entonces, por lo que Proust no tuvo más remedio que retar a Lorrain a un duelo en un bosque cerca de París. Por fortuna para la literatura universal, ambos tenían mala puntería, gracias a lo cual hoy podemos leer ‘En busca del tiempo perdido’. Menos suerte tuvo Alexander Pushkin, el genial poeta ruso, quien enfrentó al presunto amante de su esposa y murió dos días después de una peritonitis causada por la herida de bala.

Así se resolvían a veces las cosas en aquellos tiempos, no tan distantes de los nuestros. Un señor cuya honra fuera ultrajada debía repararla, aun a riesgo de perder la vida. Algunos sociólogos lo describen como una ‘cultura del honor’, que sería desplazada, en nuestra época, por una ‘cultura de la dignidad’. A lo largo del siglo XX, el uso de la violencia sería rechazado, desaparecería la justicia por mano propia, se impondría la primacía de los derechos humanos y le cederíamos al Estado la función de reparar los daños causados por terceros, incluso a la honra. Juzgados y casas de justicia reemplazarían a duelos y padrinos.



Ese contraste, entre las culturas del honor y la dignidad, carga de significado la cachetada que Will Smith le encajó a Chris Rock en la noche de los Óscar, por una broma pesada sobre la calvicie de su esposa. Y no solo al golpe en sí, sino al hecho de que tantas personas defendieran esa reacción, propia de una novela de caballerías. ¿Vuelve a imponerse ser, como don Quijote, ‘desfacedor de agravios’ y ‘enderezador de desaguisados’?



En muchas partes del globo, por supuesto, aún se vive bajo una cultura del honor. En América Latina es frecuente el asesinato por celos, en zonas del mundo islámico todavía lapidan a las adúlteras y cualquier fin de semana hay riñas entre machos alicorados en bares de Belfast o Buenos Aires. Sin embargo, todas esas son conductas rechazadas por la sensibilidad moral dominante, no comportamientos de las élites, transmitidos por televisión, como el bofetón de Smith.



La agresión tuvo, además, otro ingrediente cargado de sentido: el escenario en el que ocurrió. Ni más ni menos que en la ceremonia más prestigiosa del año en Hollywood, California: principal exportador de cultura popular al mundo, manso territorio de retiros Vipassana, Teslas irreprochables y tocineta vegana. Una región que sermonea al planeta sobre paz, amor, tolerancia, inclusión y sostenibilidad, con Imagine de Lennon sonando en el fondo.



Que un chiste de mal gusto –uno de los principales ‘commodities’ que exporta Hollywood– hubiera desembocado en un sopapo en vivo y en directo en la noche más importante de la meca del progresismo mundial simboliza, cuando menos, una alteración en la cultura. Nos recuerda que California fue, no hace mucho, símbolo de lo contrario: del lejano Oeste sin dios ni ley, donde los altercados los ganaba quien desenfundara más rápido el revólver.



Smith acabó disculpándose. Pero el ejemplo, tanto el bueno como el malo, se contagia. Sobre todo cuando emana de los centros de poder cultural. De mucha gente he oído o leído justificaciones a la bofetada; creo que debemos pensárnoslo mejor. Hay situaciones en las que se justifica el uso de la fuerza, pero atacar a alguien por un chiste zafio en un contexto ritualizado es poner el listón muy bajo. Si normalizamos agredir a bufones y bromistas, a quienes se les paga para eso –es decir, a personas que están haciendo lo que se espera de ellas–, faltará poco para que, con el mismo argumento, se autorice agredir a cualquiera que diga algo que no nos guste.



