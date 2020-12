¿Encarecer la mano de obra?

¿Qué salario mínimo mensual legal vigente le desearía a su peor enemigo? La respuesta, explica el economista Juan Ramón Rallo, sería algo así como un millón de dólares. No porque diciembre nos haya vuelto dadivosos, sino todo lo contrario: porque un ‘mínimo’ tan elevado condenaría a nuestro rival a una vida de desempleo. Como el salario mínimo consiste en una prohibición de contratar por debajo de cierto monto, fijarlo en una suma impagable garantiza que esa persona jamás sea contratada. A menos que nuestro enemigo se llame Messi, Rihanna o Sofía Vergara.

El ejemplo, aunque exagerado, sirve para explicar algo que algunos niegan, que es que sí existe tal cosa como un salario mínimo demasiado alto. Y eso lo entienden hasta quienes abogan por aumentos elevados de esa tarifa. ¿Por qué las centrales obreras, por ejemplo, se contentan con un incremento del 14 %? ¿Por qué tan bajo? ¿Por qué no exigir un 50 %? O, mejor, que se doble el salario. ¿No acabaríamos con la pobreza de un plumazo?



Por supuesto que no, pues todo el mundo entiende que el nivel del mínimo tiene que guardar alguna proporción con la capacidad de la economía para pagarlo. En Colombia, como ha intentado explicar el ministro Carrasquilla a unos críticos que insisten en tergiversar el mensaje, ese nivel es alto en comparación con el de otros países. Eso no quiere decir que el salario mínimo colombiano sea alto en el sentido de que sea fácil o cómodo vivir con ese ingreso; no lo es. Significa que es alto en relación con el ingreso promedio del trabajador nacional: el ingreso promedio en el mundo real, no el que dice la ley. Ese promedio es bajo –y el salario mínimo, por tanto, ‘alto’– porque nuestro país tiene una elevadísima proporción de personas que ganan menos que el mínimo, los trabajadores informales.

Todo lo que dicho hasta ahora lo habría podido decir en cualquier diciembre, que es cuando revive esta discusión entre nosotros, año tras año. Pero 2020 no es cualquier año. La pandemia nos deja la peor crisis de desempleo en décadas, por lo que la prioridad económica del país, si antes no era la promoción del empleo, tendrá que serlo ahora por fuerza mayor.



Por eso, propuestas como incrementar el salario mínimo por encima de los parámetros técnicos de productividad e inflación son una mala idea en este momento. Como también lo es el proyecto de reducir la semana laboral de 48 horas a 40. En términos de factores de producción, ambas medidas encarecen la mano de obra con relación al capital. En palabras más sencillas, eso quiere decir que estimulan el reemplazo de seres humanos por máquinas y tecnología. En un contexto de productividad robusta, este tipo de medidas, aplicadas gradualmente, podrían servir para que la clase trabajadora se beneficie de la mayor productividad de la economía, como soñaba Keynes. Pero en medio de una tormenta perfecta de contracción global, estrechez fiscal e incremento de la desocupación, cualquier cosa que vaya en contra de la generación de empleo amenaza con contribuir a un estallido social mayúsculo.



Y es que, a menudo, las medidas que se dicen solidarias con la clase trabajadora acaban perjudicando justamente a las personas que se quiere ayudar. En 2016, con el respaldo de los sindicatos obreros, el estado de Oregón impuso uno de los salarios mínimos más elevados de Estados Unidos. Este año, esos mismos sindicatos pretendían que se limitara por ley el uso de máquinas de pago automáticas en los supermercados: esas estaciones, que ya hay en Colombia, que lo ponen a uno a hacer el trabajo del cajero. No son baratas esas máquinas: cada una cuesta más de cien millones de pesos. ¿Qué las habrá hecho tan atractivas para los gerentes de las tiendas que los sindicatos las quieran prohibir?



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net