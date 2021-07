El vandalismo como paisaje

Se ha repetido hasta el cansancio que una cosa es la protesta, que es un derecho amparado por la Constitución, y otra cosa es la violencia contra bienes o personas, que es un delito. Hay quienes tienen clara esa distinción. Pero hay quienes romantizan la violencia cuando tiene visos de rebeldía juvenil. Es como si la historia del país no les hubiera enseñado nada.

No pequemos de utopistas. En todas las sociedades del mundo, incluso las más desarrolladas, las manifestaciones se salen a veces de control y ocurren actos de saqueo, violencia o vandalismo. Pero cuando esas cosas suceden en Francia o el Reino Unido, suele tratarse de agresiones localizadas, acotadas y motivadas por causas precisas. La policía interviene y a la larga restaura el orden público. Nos enteramos de esos hechos no porque sean particularmente desestabilizantes, sino por lo infrecuente que es la violencia en esas partes.



Lo que ha pasado en Colombia en los dos últimos meses es distinto. Es una agresión descentralizada, sorda y persistente que actúa de distintas formas y sin más propósito que el de poner al Estado y sus representantes contra la pared. Cada día trae nuevos desmanes: bloqueos de vías, destrozo de estaciones de transporte público, retención de ambulancias, saqueo y destrucción de locales comerciales, secuestro y quema de buses, vandalismo contra sedes de medios de comunicación, cobro de vacunas (no las legitimemos llamándolas ‘peajes’) para pasar de una parte de la ciudad a otra, el incendio de un CAI con policías adentro, un ataque con bombas molotov a una clínica, etc. En un hecho particularmente macabro, un joven motociclista perdió la vida cuando, haciendo uso de su derecho a la libre circulación, se encontró con una guaya que unos manifestantes habían atravesado en la calle.

Durante las protestas también han ocurrido abusos repudiables de parte de la Fuerza Pública. Hay decenas de muertes por esclarecer. Muchos hemos exigido que se investiguen y que los responsables se identifiquen y sancionen. Pero nadie exige que se investiguen y sancionen las agresiones de los manifestantes violentos. ¿En qué momento consentimos que el vandalismo se volviera paisaje urbano? ¿Se está tratando de identificar a los responsables de esos actos? ¿Serán judicializados? ¿Quién les va a responder a los propietarios de los negocios destruidos? ¿Irán presos por homicidio los culpables de la muerte del joven de la moto?



Hasta el delito supuestamente ‘sin víctimas’ de la destrucción de estatuas es más grave de lo que parece. ¿En qué momento decidimos que un grupo de personas tiene derecho a destruir bienes públicos sin consecuencias? Si se quiere cuestionar la pertinencia de los monumentos en las plazas y parques del país, vaya y pase. Se fortalecería la democracia, de hecho, si se hiciera por medios civilizados en vez de la soga y el frenesí. A través de los concejos municipales, por ejemplo. Pero consentir que se derrumbe cualquier cosa que le resulte indeseable a un colectivo de ciudadanos es tolerar el mismo impulso que ataca portales de TransMilenio, saquea supermercados, destroza locales e incendia palacios de justicia.



Así como el Estado debe castigar y corregir los abusos de la Fuerza Pública, los simpatizantes de las protestas deben rechazar la violencia en las manifestaciones. Pero no en abstracto, como suelen hacerlo. Eso es retórico y fácil. Deben ser concretos: marginar a los violentos de sus movimientos políticos y exigir públicamente la judicialización de quienes hayan cometido delitos. O si no que dejen de decir que trabajan por el futuro del país. El proyecto fracasado de transformar la sociedad a través de la violencia es justamente el pasado que estamos tratando de superar.



THIERRY WAYS

THIERRY WAYS