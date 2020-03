El momento de los deberes

Este virus que hoy espanta al mundo es, además de un problema de salud, una bofetada al espíritu de la modernidad. Vivimos, o eso creíamos, en tiempos de dominio de la técnica sobre la naturaleza. Todos los males que aún nos aquejan eventualmente encontrarán su respuesta en la tecnología: así reza el credo modernista. En contraste con eras anteriores, los flagelos de la nuestra no son culpa de la falta de conocimiento, sino de su abuso. Por eso, el guion de nuestras ficciones apocalípticas involucra siempre algún producto de la mente humana que se nos sale de las manos. Una necia guerra nuclear vuelve inhabitable el planeta, la avaricia corporativa destruye el ecosistema, un patógeno letal se escapa de un laboratorio, las máquinas se hacen inteligentes y nos esclavizan a todos: siempre el mal uso de la tecnología es lo que pone a la humanidad contra las cuerdas. ¿Que una rastrera plaga medieval –una peste, una gripe, un sarpullido– pudiera entorpecer el progreso de la sociedad posindustrial? Eso no estaba en los planes.



A falta de una vacuna, por ahora, y de suficientes camas para atender a todos los enfermos, las medidas que han logrado disminuir la emergencia en algunas partes son tan premodernas como la amenaza de la que se ocupan: cuarentenas, cierre de fronteras y prohibición de eventos masivos. Hizo bien Colombia en no esperar más para tomar decisiones como el aplazamiento de la Asamblea del BID en Barranquilla. La reacción temprana es crítica para reducir los contagios. Mejor pecar de precavidos que asomarse al colapso hospitalario que están viviendo países como Italia e Irán.

Creo que esa depuración de los quehaceres cotidianos servirá para recordarnos qué cosas son realmente esenciales en nuestras vidas y a cuáles les damos más importancia de la que merecen.

Percibo a mi alrededor una mezcla de extrañeza y desazón. Parece insólito que en una época en la que sabemos aterrizar una nave en la superficie de un cometa y podemos comprar en el supermercado un kit para secuenciar nuestro genoma, tengamos que encerrarnos en casa para controlar una epidemia, como en tiempos de la peste. En ese sentido, el virus, como esas plagas bíblicas que enviaba Dios de tanto en tanto para ajuiciar a los hombres, es una lección de humildad. Un recordatorio de la fragilidad de la especie y sus limitaciones.



Y es también una invitación a recalibrar nuestros valores. Las próximas semanas no serán sencillas. Algunos de nosotros quizá presentemos síntomas, otros podemos estar bajo cuarentena, otros tendremos que cuidar a personas enfermas en nuestro entorno. Todos sufriremos alguna perturbación de la normalidad. Creo que esa depuración de los quehaceres cotidianos servirá para recordarnos qué cosas son realmente esenciales en nuestras vidas y a cuáles les damos más importancia de la que merecen. Nuestras mezquinas rencillas políticas, como mínimo, deberían pasar a un segundo plano.



Ante la alarmante situación italiana, el Corriere della Sera publicó: “Hace mucho tiempo que aprendimos a vivir solo de los derechos. Ha llegado el momento –sucede en la historia de una nación– de los deberes”. Qué pasado de moda, qué premoderno suena eso de los “deberes”. Pero es así: no podemos esperar que los gobiernos resuelvan todo. Cada quien debe poner de su parte. Entre esos deberes está el de extremar la bondad y la tolerancia en el trato, para mitigar la ansiedad reinante. El de cuidar a los mayores, que son más vulnerables a la enfermedad. El de ejercer microliderazgos en familias y organizaciones. El de honrar al valeroso personal médico colombiano, que, aun estirado al máximo, estará a la altura de las circunstancias. El de lavarnos bien las manos, para ‘aplanar la curva’ de contagios y no sobrecargar el sistema de salud. Y el deber de hacer a un lado la idiota polarización y redescubrir el sentido de dos palabras, igual de anticuadas: ‘comunidad’ y ‘solidaridad’.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net