El elocuente silencio feminista

La semana pasada volvieron a agredir a María Corina Machado. Esta vez, la opositora al régimen de Nicolás Maduro fue emboscada y atacada a palos y piedras en medio de un acto político en Upata, en el este de Venezuela. Antes, en 2013, en plena Asamblea Nacional, había sido arrastrada por el suelo y pateada en la cara bajo la mirada risueña de Diosdado Cabello, entonces presidente del órgano legislativo.

Esperé que pasaran unos días y me di una vuelta por las principales cuentas feministas del país en las redes sociales, esas que, con toda razón, protestan cada vez que se conoce una agresión contra una mujer. No encontré nada. Ni un trino, ni una etiqueta ni un ‘ni una más’. Silencio.



No es la primera vez que percibo ese mutismo elocuente. Tampoco se protestaba desde esas cuentas cuando Lilian Tintori, la esposa del prisionero político Leopoldo López, era desnudada y ultrajada por los guardias que custodiaban a su marido en la cárcel de Ramo Verde. Ni las he visto defender a las activistas de la Corporación Rosa Blanca, que exigen justicia por las violaciones masivas y los abortos forzados que padecieron a manos de las Farc. Nada. Silencio. Ni mu.



Al feminismo nacional tampoco le pareció notable la llegada de la primera mujer a la Vicepresidencia de la república, ni que el presidente Duque conformara el primer gabinete con paridad de género en la historia del país. Para la vicepresidenta Ramírez no hubo aplausos ni reconocimientos, tan solo silencio e, incluso, rechazo.



En las redes sociales, las feministas la recibieron con la etiqueta #NoMeRepresenta.



Lo que delata cierta paradoja. Si lo que busca el feminismo es el empoderamiento de la mujer, y si ‘empoderar’ (ese horroroso calco del inglés) significa, según la RAE, hacer poderoso a alguien, ¿no habría que celebrar cuando una mujer como Ramírez logra justamente eso, hacerse poderosa?



Pues no, tal parece que al feminismo contemporáneo, al menos al que existe en nuestro país, no le interesan las conquistas de las mujeres cuando provienen de la derecha del espectro ideológico. Y no merecen su indignación los vejámenes sufridos por mujeres como Tintori, Machado y las integrantes de la Rosa Blanca, que asumieron la resistencia a los desmanes de la izquierda continental.

Pareciera como si el feminismo nacional hubiera firmado con la izquierda un pacto de no agresión que le impide denunciar al patriarcado cuando este ejerce la violencia con

La mayoría de estas mujeres ni siquiera son de derecha. Dudo que Tintori lo sea, por ejemplo (el partido fundado por López pertenece a la Internacional Socialista), y las mujeres de Rosa Blanca no promueven ninguna ideología política, tan solo reclaman justicia. No obstante, todas cometieron un error imperdonable: atreverse a criticar causas mimadas del progresismo latinoamericano, como la revolución bolivariana en Venezuela o el acuerdo con las Farc en Colombia. Pareciera como si el feminismo nacional hubiera firmado con la izquierda un pacto de no agresión que le impide denunciar al patriarcado cuando este ejerce la violencia con la zurda.



Y no es que las y los feministas (pues también hay hombres en el movimiento) tengan la obligación de admirar a Marta Lucía Ramírez o a Margaret Thatcher solo por ser mujeres. O de compartir sus ideas políticas, faltaría más. Las activistas tienen derecho a decidir qué causas están cobijadas por su activismo y qué causas no. Solo que, si su lucha es por el empoderamiento de la mujer, y si esa lucha no se complace con el ascenso de la mujer al poder, sugiero, entonces, que no lo llamen ‘feminismo’, sino algo más ajustado a las verdaderas convicciones del movimiento. Algo así como ‘mujeres que piensan igual que yo’-ismo o ‘mujeres de izquierda’-ismo. Las mujeres tienen derecho a saber si quienes se han autoproclamado voceras de la mitad de la humanidad las representan en realidad a todas ellas o tan solo a una parte.



THIERRY WAYS

@tways / tde@thierryw.net