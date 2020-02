El control de la agenda

La naturaleza, como sabemos, aborrece el vacío. La opinión pública, también. Más en estos tiempos de sobreexcitación neuronal, en los que la tecnología nos ha condicionado para recibir cada segundo algo nuevo: una noticia, un chisme, una notificación, un meme, un tuit. El internet y sus innumerables distracciones satisfacen sin falta nuestra adicción, como un jíbaro confiable.

No digo que eso sea bueno, creo que se vive mejor si uno aprende a desconectarse. Pero esta columna no es sobre eso. A lo que me quiero referir es al novedoso desafío que el vértigo comunicativo y la superabundancia de información suponen para el ejercicio político.



En el resbaladizo mundo ‘líquido’ en el que vivimos –necesario concepto del sociólogo Zygmunt Bauman–, los gobiernos necesitan más que nunca mantener vigencia y credibilidad en el fluctuante teatro comunicativo, compuesto de una mezcla de medios digitales y medios tradicionales. De lo contrario, la ‘conversación nacional’ quedaría a la merced del batiburrillo incoherente de las redes sociales, un vacío que inexorablemente será copado por otros actores, con sus propias ideas y motivaciones. Si los líderes electos de la sociedad no son capaces de poner temas pertinentes sobre el tapete e influir en la atención de la ciudadanía, esas funciones quedarán en manos de sus enemigos y contradictores políticos.



Dicho de otra manera: o uno pone la agenda, o se la imponen.

Es evidente que el Gobierno no ha logrado proponer una agenda o tema que le dé forma a su gestión. Uribe tuvo la guerra contra las Farc; Santos, la negociación. Duque no ha encontrado una narrativa convincente. En su defecto, todas las semanas el tema nacional es impuesto por la prensa, las redes, las circunstancias o los contradictores del Gobierno: el espionaje al embajador Santos; la captura, fuga, recaptura y declaraciones de la exsenadora Merlano, la ridícula polémica por el uso del avión presidencial para un viaje de la primera dama y sus hijos al Eje Cafetero, el consecuente y vergonzoso altercado entre una periodista y el consejero de comunicaciones de Palacio, la publicación (y malintencionada lectura) de la declaración de renta del expresidente Uribe, etcétera. Cuando algún mensaje de fuente gubernamental atrae la atención del país, es porque ha sido tergiversado o malinterpretado, casi siempre por alguna torpeza de expresión. Los más recientes fueron la frase de la exministra del Trabajo sobre los ingenieros de sistemas, que solo se necesitan dos horas al día, o la de la Vicepresidenta sobre la inconveniencia para las mujeres de estudiar psicología o sociología.



Y ojo: la captura de la agenda nacional por sectores contrarios al Gobierno, que es un hecho, es un proyecto coordinado y con tentáculos internacionales. Alto Analytics, una agencia privada dedicada a analizar las redes sociales, halló indicios de una campaña de desinformación durante las recientes protestas callejeras en Colombia y Chile: para eso sirven las famosas ‘bodegas’ de tuiteros pagos. También encontró huellas de injerencia de medios foráneos “habitualmente asociados a campañas de influencia extranjera y a la promoción de narrativas polarizantes que siembran discordia social”.



Hasta ahora, el gobierno de Iván Duque ha hecho dos grandes apuestas: por la caída de Nicolás Maduro, en lo internacional, y por la llamada economía naranja, en lo nacional. Ninguna de las dos ha convencido a la ciudadanía. Aún está a tiempo de retomar el control de la agenda, recuperar terreno en la competida guerra de las narrativas y hacer valer los logros de su gobierno, que los tiene. Pero para eso necesita comunicar cuanto antes un rumbo claro o proyecto nacional que congregue e inspire a un amplio sector de la población.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net