Del capitalismo al capitalismo

El mundo no se dio cuenta, pero el ‘socialismo del siglo XXI’ quizá llegó hasta la semana pasada. Terminó, como dijo T. S. Elliot en Los hombres huecos, “no con un estallido, sino con un gemido”.

El gemido lo emitió el propio Nicolás Maduro en una jornada televisada llamada ‘Miércoles productivo’: no sé qué harán los otros días de la semana. “No podemos regalar nada”, sentenció, refiriéndose a un programa social para repartir zapatos (que hace parte del ‘plan Z’ para la producción de calzado, no me lo estoy inventando). “Al pueblo le gusta pagar su cosa (sic)... la gente tiene que aprender a pagar por lo que vive (sic), por lo que tiene, tenemos que crear la cultura del esfuerzo, del trabajo, del logro... ¡cero regalado!”.



“Cultura del esfuerzo”. “Del logro”. ¿Algún duende capitalista habrá cambiado los tomos de Marx y Piketty en la mesa de noche de Nicolás por unos de Mises y Rand?

No es la única brecha que le ha aparecido a la armadura chavista. El dólar, moneda del imperio, se ha convertido en el medio de intercambio de preferencia en el comercio ante la imparable depreciación del bolívar. Los controles de precio que tanto emocionaban a Chávez han sido relajados o ignorados, y eso, junto con la flexibilización de la política cambiaria, ha permitido que los anaqueles vuelvan a llenarse de mercancías. Eso sí, todas importadas y al alcance de pocos.



Entre esos pocos está la camada de los ultramillonarios: empresarios ‘enchufados’ al Gobierno, lavadores de dólares, contrabandistas, narcotraficantes, propietarios de burdeles y casinos clandestinos –capitalistas todos, al fin y al cabo– que se pavonean por sectores de Caracas en Ferraris y Lamborghinis, con la ordinariez característica de quienes hacen su fortuna en callejones oscuros.

Como si fuera poco, medios internacionales llevan semanas reportando que Maduro estaría a punto de privatizar parte de la petrolera estatal, PDVSA, ni más ni menos que la joya de la corona, como medida de emergencia ante la crisis económica.

Había una broma en los países de la antigua Cortina de Hierro durante la caída del comunismo. “¿Qué es el socialismo?”, preguntaban.



Respuesta: “El camino más largo para llegar del capitalismo al capitalismo”.

Pero está por verse si estas medidas, adoptadas más por desesperación que por estrategia, anuncian una liberalización real de la economía o serán usadas por Maduro, más bien, para tomar oxígeno. El respiro le permitirá reestructurar algunas deudas, reducir el desabastecimiento y desescalar el descontento, al menos por un rato. Tendrá cuerda para sostenerse un tiempo más; si mucho o si poco, está por verse.



No se la merece, por supuesto, pero a un pueblo que ha estado asfixiado, una bocanada de aire le hace olvidar momentáneamente cualquier otra consideración. Así lo explica el manual del déspota. Por eso, ese respiro es engañoso. El régimen pretenderá usarlo ahora que está en su punto más crítico de desgreño e ilegitimidad para agarrarse con más fuerza al poder. Contará con vergonzantes apologistas internacionales, como los españoles Zapatero y Sánchez, este último contradictor de Maduro hasta que necesitó a la extrema izquierda de su país para negociar la presidencia.



¡Y pensar que esta coexistencia de la miseria con la ostentación más vulgar se conquistó bajo el discurso chavista de la lucha contra la desigualdad! Discurso respaldado por reputados intelectuales como el nobel Stiglitz, quien este fin de semana, en Cartagena, habló mucho de esa lucha, pero poco de sus resultados venezolanos. Pues resulta que, según un estudio de 2018 que dejó “aterrorizados” a sus autores, Venezuela es hoy, por encima de Haití, el país más desigual de la región más desigual del mundo. Tanto inventar para terminar peor que antes.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net