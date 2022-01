¡Dejen camellar!

Avanzaríamos mucho en la comprensión de nuestra clase política si dejáramos de tomarnos al pie de la letra sus propuestas, promesas y nobles intenciones y comenzáramos a verlas como lo que son: jugadas tácticas para ganar en el juego que realmente les interesa, la obtención y conservación del poder. Por eso son tan diestros en voltiarepismo y no les importa hacer alianzas con quienes representan lo contrario de lo que ellos supuestamente representan. Mientras el elector, ingenuamente, piensa que el político defiende un conjunto de ideas o principios, el político obedece, en realidad, a una cruda compulsión por el poder. Las ideas y las propuestas son simplemente el medio para alcanzarlo.

Al dirigente público obsesionado con el poder, el sector privado siempre le producirá algo de desconfianza, así lo niegue. La razón es que, al nivel del ciudadano, la iniciativa privada es un contrapeso al poder público. Una sociedad sin iniciativa privada es una sociedad enteramente a la merced de su clase política. En cambio, mientras más prosperidad privada exista, y mientras más gente participe de ella, menos dependerá el ciudadano común del Estado para su supervivencia y su empleo, lo que quiere decir que el político tendrá menos posibilidad de mantenerse en el poder a punta de subsidios, demagogia, compra de votos y clientelismo. Un ciudadano con un buen empleo –público o privado; pero la capacidad de contratación del sector público está determinada por los impuestos que paga el sector privado– es un ciudadano más independiente, que no vota constreñido por la necesidad.



Esto explica, en parte, por qué ciertos políticos se la pasan casando peleas con el empresariado, aun cuando este no tiene una posición ideológica tan nítida y unificada como para graduarlo de enemigo. Ocurre sobre todo entre quienes se autodenominan progresistas. No es que entre los políticos conservadores o de derecha no haya demagogia y corrupción, sí que las hay, pero suelen encontrar expresiones distintas a la confrontación con el sector privado.



Estas son algunas advertencias –o, como se dice ahora en redes sociales, banderas rojas– de que estamos ante un político de este tipo: el uso despreciativo de las expresiones ‘capital’ o ‘gran capital’; la insinuación de que toda relación laboral es explotación; la condena al lucro, como si la actividad productiva pudiera existir sin los incentivos adecuados; y el uso peyorativo del término ‘negociante’ para referirse a alguien, como si comerciar fuera algo indecente, en lugar de la mayor fuente de bienestar de la historia.



Un nuevo hito, sin embargo, acaba de ser alcanzado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien tildó de “mafias” a las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), entre las que están algunas de las más admiradas del país y que emplean a más de 100.000 personas. Poco le significó que el tejido empresarial del GEA hubiera sido una de las murallas que evitaron la toma de la economía antioqueña por las mafias –esas sí– del narcotráfico hace 30 años.



La sociedad debe estar en guardia contra estos discursos de odio antiempresarial. Buscan demonizar al sector productivo para sacar partido político por medio del expediente trillado e infantil –pero, ay, eficaz– de dividir el mundo entre buenos y malos. Y los políticos, en vez de andar denigrando de las empresas que crean prosperidad, pagan impuestos y reducen la pobreza de las personas, deberían, si no van a colaborar, al menos dejar camellar. Lástima que les atraiga tanto alimentar la narrativa falaz de que la culpa de los males de la sociedad la tienen los empresarios, pues les permite saciar vampíricamente su sed de poder aprovechando las necesidades de los desfavorecidos.



