¿Dato mata relato?

Jair Bolsonaro no causó los incendios del Amazonas. Todos los años, por esta época, hay incendios en la selva, según estudios del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil. A comienzos de siglo eran más frecuentes que hoy. Pero el mundo, al que poco le interesan los datos, ha reaccionado como si el propio Bolsonaro hubiera aportado un bidón de gasolina y un fósforo a la conflagración.

De forma análoga, Donald Trump no se inventó la política de separar a los hijos de inmigrantes de sus padres y retenerlos en celdas, en condiciones reprochables. Esa medida es producto del ‘acuerdo Flores’, una sentencia judicial de 1997 que prohíbe que los menores de edad retenidos por la ‘migra’ permanezcan en los mismos centros de detención que los adultos. De hecho, las infamantes fotos de ‘niños enjaulados’, que provocaron una ola de ira contra Trump el año pasado, habían sido tomadas en 2014, durante el gobierno de Barack Obama.



Esto no es una defensa de Trump o de Bolsonaro. El gobierno del primero, con su postura antiinmigrantes, es responsable de un dramático aumento en el número de familias separadas en la frontera. Y el segundo no parece muy interesado en respaldar las regulaciones ambientales que le han permitido a Brasil anotarse importantes éxitos en reducción de la deforestación. Pero los dos casos ilustran lo poco que nos importan la evidencia y los hechos, incluso tratándose de dos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, como lo son las cuestiones ambiental y migratoria.

Este fenómeno se presta para dos interpretaciones, una cínica y otra compasiva. Ambas contienen algo de verdad.



La lectura cínica es que el mundo, hipócritamente, perdona con facilidad las ofensas cometidas por gobiernos etiquetados ‘de izquierda’ o progresistas, pero es implacable con las mismas ofensas cuando provienen de regímenes ‘de derecha’ o conservaduristas. ¿Cuántos de quienes rechazan la política migratoria de Trump mencionan las deportaciones bajo Obama, cuyos números fueron mayores? ¿Cuántos le exigen a Evo Morales que haga algo por la simultáneamente flamígera Amazonía boliviana con la misma indignación con que se lo exigen a Bolsonaro? ¿Cuándo se aceptará que el comunismo fue (y es) una ideología tan homicida y despreciable como el nazismo?



La versión compasiva del doble rasero es que los humanos tendemos a ser benévolos con las personas que nos caen bien y desconfiados con las que nos caen mal. Como Trump y Bolsonaro le resultan antipáticos a mucha gente, son dos chivos expiatorios perfectos para depositar en ellos la culpa de cualquier cosa que nos disguste –la degradación ambiental, la discriminación racial, el estado de la economía, etc.–, sin preocuparnos por entender bien fenómenos que tienen raíces más antiguas y más complejas que las supuestas maquinaciones perversas de un individuo. En Colombia pasa lo mismo. Para sus detractores, todo lo que digan Uribe, Petro, Claudia López o Peñalosa estará siempre y categóricamente mal; mal por defecto. Y, para sus admiradores, “del mismo modo en el sentido contrario”. En lugar de electorados, tenemos hinchadas. Tan racionales y razonables como las barras bravas de los estadios.



Y aquí repetiré algo por lo que me llovieron críticas hace unos meses: que, ante la complejidad del mundo, nos comportamos como niños. Tenemos una cosmovisión de cómic: todo se arregla con la eliminación del villano o el genio del mal que, cual Pandora, reparte calamidades a granel. Dice una frase famosa que ‘dato mata relato’, es decir que los datos son más poderosos que las convenientes ficciones que inventamos para explicar el mundo. Pero en realidad es al revés. Mandan los relatos, las emociones, los tópicos, las simplificaciones y los prejuicios.

