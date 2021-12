Decía Sócrates que la clave de la sabiduría está en conocerse a sí mismo. Pero Sócrates no contaba con Google, que nos conoce mejor que nosotros mismos y cada fin de año nos dice quiénes somos de verdad, o al menos quiénes fuimos durante los doce meses previos. Lo pueden consultar por su propia cuenta en la página de tendencias llamada Google Trends. Es una foto instantánea del ‘zeitgeist’, esa expresión alemana que suele traducirse como ‘el espíritu de la era’.

¿Y cuál fue, para Colombia, el espíritu del 2021? ¿Cuál fue la carencia, la inquietud, la duda calcinante que nuestras búsquedas en la red revelaron como la más angustiante pregunta existencial de la temporada?



Google lo sabe. La pregunta encabezada por ‘¿Cómo…?’ que los colombianos más buscamos en la red este año fue: ‘¿Cómo cortarse el pelo?’.





No se burlen. Detrás de esa consulta capilar hay todo un drama que trasciende lo cosmético: el terror de ir a la peluquería por miedo a contagiarse; la consecuente ruina de muchos propietarios de salones de belleza; la necesidad, no obstante, de preservar alguna brizna de normalidad en medio del mundo desarreglado por la pandemia, de mantener intactas ciertas rutinas que nos hicieran sentir que la vida tal y como la conocíamos no había zozobrado del todo, para lo cual un corte de pelo bien puede servir de bote salvavidas. Por algo decía un personaje de Cortázar que una peluqueada es una operación metafísica.



Más adelante, cuando recordemos este 2021, un año de 24 meses que empalmó con su antecesor sin solución de continuidad, diremos que fue una época en la que todos perdimos algo: parientes, amigos, negocios, contacto social, años de escolaridad, salones de belleza. Yo perdí a mi suegro, un hombre con la sabiduría de Sócrates, que dejó un vacío irrellenable no solo en su familia, sino en Santa Marta, la ciudad que lo vio nacer. Cuando pienso en él se me viene a la cabeza la palabra ‘verticalidad’, porque era alto y recto, y con eso no solo estoy describiendo la forma de su cuerpo, sino la geometría de su conciencia.



Y sin embargo, no todo fue pérdida. En la primera parte de este año doble produjimos, en cuestión de meses, unas vacunas cuyo desarrollo antes habría tomado una década. Y en la segunda parte, esta, le inyectamos al menos una dosis a la mitad de la humanidad. De manera desigualmente repartida, sí, pero no deja de ser una proeza operativa y logística solo comparable a las de las grandes guerras. Muchas lecciones dejará este esfuerzo, tanto para la fabricación de futuras vacunas, por medio de la tecnología de ARN mensajero, como para la no menos formidable tarea de llevarlas a cada rincón del planeta y aplicarlas.



Fue, en síntesis, un año mixto, con triunfos y golpes –como todos–, aunque con cierto predominio de los golpes, que nos cayeron encima en una ristra agobiante: toma trumpista del Capitolio, asesinatos continuados de líderes sociales, incendiaria reforma tributaria, protestas callejeras, vandalismo, violencia policial, magnicidio en Haití, tercera ola, variante delta, lava en Canarias, crisis de contenedores, carestía, ómicron.



Con algo de suerte, sin embargo, esta última mutación del covid, aunque sea más transmisible, será menos aguda, como parece hasta ahora, y la combinación de inmunidad natural y artificial irá apagando la pandemia en los próximos meses. La economía ya se está recuperando a un ritmo superior al esperado y, como expliqué en mi columna anterior, hay motivos para ser optimistas sobre lo que viene para el país... si votamos con responsabilidad el año entrante.



Espero que sea así. Les deseo a todos un maravilloso 2022, lleno de paz, salud y prosperidad, en el que lo único peligroso que pueda haber en una peluquería sean las tijeras.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net



