Una reforma antiafrodisíaca

Hablaba de la reforma tributaria con un importante empresario del sector agroindustrial que, aterrado por el aluvión de nuevas cargas que vendrán para inversionistas como él, me esbozó la estrategia de su grupo corporativo de la siguiente manera: “Mantener las empresas existentes, dotarlas del capital necesario para que funcionen, pero ni un peso de inversión nueva en el país”.

Ojo a un detalle: el empresario no está diciendo, como caricaturizan algunos al sector productivo, que piensa llevarse sus empresas de Colombia, sino algo intermedio: sigue aquí, pero con el pie en el freno.



Otro emprendedor que conozco, muy distinto al anterior, un empresario unipersonal del sector de servicios, que no gana mal, pero cuya competitividad depende de subsistir en el limbo entre la formalidad y la informalidad, me dijo algo similar. Aunque con otras palabras. Después de que yo le explicara (haciendo de abogado del diablo en el contexto de la conversación) algunos de los elementos progresivos de la reforma, concluyó: “¡Todo eso está muy bien, pero aquí invertirá su madre!”.



No es para menos. Las personas toman decisiones de inversión con base en la rentabilidad del proyecto para sus socios, una perogrullada que sin embargo resalto, pues parece que se olvidara en medio de las enrevesadas discusiones técnicas. Hay cosas que son sencillas: al final, la gente invierte si el resultado esperado de una inversión es atractivo con relación a las alternativas... incluyendo la de no hacer nada, que es la menos riesgosa.



Desde ese punto de vista, la reforma, tal y como está planteada, es antiafrodisíaca: no solo no aviva las ganas de invertir, sino que las espanta. En el reciente congreso de la Andi, Bruce Mac Master presentó una tabla que comparaba la tasa de tributación combinada ‘sociedad-socio’ de distintos países: el porcentaje de las utilidades de las compañías que se va en pagar los impuestos que recaen sobre la empresa y sus propietarios. Bajo la reforma, Colombia pasaría de una ya considerable tasa del 42,4 por ciento a una del 67,1 por ciento, una de las más altas del mundo.



Esa tasa impositiva combinada es lo que un inversionista tiene en cuenta para tomar decisiones. ¿Invertiría usted en un negocio, arriesgando sus ahorros, en el que de cada cien pesos que gane, le tocaran solo treinta? (No de cada cien pesos que venda, sino que gane, tras descontar todos los costos, gastos y contingencias: una tasa que en Colombia ronda el 5-10 por ciento de las ventas, según el tamaño de la empresa). ¿O preferiría dejar su plata plácidamente en un CDT, corriendo menos riesgos?



Esa no es una pregunta que deba preocupar solo a los ‘ricos’ o los ‘neoliberales’, como reza otra perezosa caricatura. Aunque no es justo hacerlo, pues son parte de la discusión, para que no se diga que estoy argumentando a favor del empresariado, olvidémonos por un momento de los empresarios existentes. Pensemos en cambio en cualquier otra persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que esté considerando invertir dinero, mucho o poco, en el país. ¿Estamos diciéndole: “Venga, apuéstele a Colombia, que acá le va a ir bien”? No, estamos diciéndole: “Mire, ¿sabe qué?, mejor guarde esa plata o llévela a otro lado”.



Esas inversiones –no las actuales, insisto, sino las nuevas– son las que se necesitan para recoger todo el desempleo que anda suelto, reducir las elevadas tasas de informalidad laboral y recaudar, sí, más impuestos para financiar el gasto del Estado. En otras palabras: se necesitan para reducir la pobreza, tanto por la ruta directa de la creación de empleo formal como por la indirecta de los programas sociales y los bienes públicos.



Pero nunca las conoceremos, pues serán declaradas muertas antes de nacer por un simple cálculo de servilleta.



